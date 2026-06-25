Ein schattiger Sommertipp: Perfekt für Familien - so schön ist es im neuen Nagolder Zauberwald

Nagold hat seinen Zauberwald neu eröffnet. Dort ist es wunderbar schattig, ja fast schon magisch schön. Ein perfekter Ort für Familien – nicht nur an heißen Sommertagen.

Ein Wald hat immer etwas Magisches. Doch in diesem kleinen Wädchen auf dem Nagolder Killberg ist die Magie an diesem Morgen besonders ausgeprägt. Klar, sie steckt ja schon im Namen: Willkommen im Nagolder Zauberwald.

Magisch ist dieser Ort derzeit allein schon deswegen, weil es sich dort auch bei Hitze gut aushalten lässt. Eigentlich hat es an diesem Tag bereits locker über 30 Grad. Doch im Nagolder Zauberwald ist es noch angenehm. Außer in einem Freibad oder einer Eisdiele dürfte es an heißen Tagen für Familien kaum einen besseren Ort in Nagold geben als den Zauberwald. Und den hat die Stadt nun auch noch kräftig aufgehübscht. Also mal sehen, was so geboten ist.

Allerhand magische Geschöpfe haben sich versteckt

Feen, Trolle, Geister und Wichtel – im Zauberwald sind sie zu Hause. „Allerhand magische Geschöpfe“ haben sich am Wegesrand versteckt, ist gleich zu Beginn auf einer Holztafel zu lesen. Schön, dass dieses Konzept beibehalten wurde. Im ganzen Wald verteilt gibt es diese magischen Geschöpfe zu entdecken. Die Suche nach diesen Wesen ist und bleibt also ein Höhepunkt.

Hier geht's lang: Der Nagolder Zauberwald ist jetzt viel besser ausgeschildert. Foto: Heiko Hofmann

Auch nach der Rundumerneuerung ist dem Zauberwald sein wahres Alter weiter anzusehen. Und das ist gut so: Alt sind hier nämlich nicht nur die hohen Bäume, die einem so herrlich Schatten spenden. Die Zauberwaldstrecke selbst hat ja auch eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Rundstrecke war schon ein Waldlehrpfad, ein Sportpfad. Und im vergangenen Jahrhundert war der Zauberwald ein Trimm-Dich-Pfad. „Trimm Dich fit“ – hieß es da. Die 1970er Jahre lassen grüßen.

Nun also ist er ein Zauberwald, dessen Entstehung zurückgeht auf das Engagement des Nagolder Bürgerforums. Und dieser neue Zauberwald vereint all die Vorgänger in sich: Bewegung, Natur, Lernen, Fantasie. Alles wird hier gebraucht, wenn man auf dem Trollpfad unterwegs ist. Oder die Geistersteige durch einen jungen Buchenwald in Angriff nimmt, oder wenn der Spaziergang durch das Feenreich führt.

Hier wohnen Baumwichtel wie Berta Buche und Anton Ahorn

Langeweile jedenfalls kommt hier nicht auf. Wobei man so nebenbei dann doch auch noch einiges lernen kann – über Tierspuren und Bäume. Und über Baumwichtel, die hier leben: Berta Buche zum Beispiel, oder Erik Eiche und Anton Ahorn.

Im Zauberwald in Nagold gibt es viel zu entdecken. Foto: Heiko Hofmann

Die Stadt Nagold hat den Zauberwald in den vergangenen Wochen auf Vordermann gebracht. Vor allem an der Beschilderung wurde gearbeitet. Schon das Eingangsschild ist jetzt ansprechend modern. Und kindgerecht: „Alle sind hier ganz lieb“, erklärt ein gezeichneter Wichtel da einem Fuchs, der sich fragt, ob er sich vor den großen Zauberwesen fürchten muss. Zur Erinnerung: Hier soll es ja auch Trolle geben.

Auch die Warnung vor kreuzenden Radfahrern wird in ein munteres neues Schild verpackt. Neu ist zudem der Trollberg, auf der Hälfte der Strecke. Er besteht aus großen Steinen, und dies ist auch der einzige Ort, wo die pralle Sonne draufscheint. Und so heißt es auf dem Schild, dass hier nicht nur Trolle leben, sondern auch Tiere wie Eidechsen, Mäuse, Schlangen und Spinnen.

Nach dem Trollberg geht es die Geistersteige hinauf

Dennoch, der Ort ist perfekt für eine Pause (außer vielleicht an ganz heißen Tagen). Und der Tafel ist zu entnehmen, dass die Trolle und Tiere, auch gern ein Stück zur Seite rücken.

Nach dem Trollberg geht es die Geistersteige hinauf. Und der Weg führt zurück zum Ausgangspunkt. Ganz am Ende des Zauberwaldes gibt es noch ein tolles Plätzchen, um eine Pause einzulegen – den Feenkreis. Nachts treffen sich dort die Feen, doch tagsüber ist der Platz für die Besucher da. Ein schönes schattiges Rund, mit vielen Baumstümpfen als Sitzgelegenheiten. Oder zum Springen, je nachdem, wie viel Energie die jungen Besucher des Zauberwaldes an dieser Stelle noch haben.

Der Trollberg im Zauberwald. Foto: Heiko Hofmann

Zu tun gibt es nämlich eigentlich immer etwas. Es gibt Quizfragen zu lösen, und Wichtel zu entdecken, aber auch motorische Aufgaben sind gefragt. Balancieren zum Beispiel. Oder auf einem Bein stehen. Und dann ist da noch das Zielschießen: Mit Zapfen gilt es, durch ein Loch in einer Holztafel zu treffen.

Ein Spiel aus Licht und Schatten begleitet den Waldbesucher

Der eigentliche Star ist der Wald selbst. Ganz verschiedene Bäume und Sträucher wachsen in dem Mischwald. Das Spiel aus Licht und Schatten, das sich in den Baumspitzen zeigt, begleitet den Zauberwaldbesucher immerzu. Und Tiere kann man entdecken.

Wer sich darauf einlässt, der kann sie selbst spüren, die Magie des Waldes. Dafür muss man auch kein Kind mehr sein. Das funktioniert in jedem Alter. Ein Knacken hier, ein Rascheln dort, das Hämmern des Spechts. Und immer wieder dieses prächtige Vogelgezwitscher. Da kann keine Playlist auf Spotify mithalten.

Der Feenkreis lädt am Ende der Tour zum Pausieren ein. Foto: Heiko Hofmann

Nagolds Zauberwald ist ein wilder Wald, hier wird nicht viel aufgeräumt. Abgestorbene Bäume und Äste dürfen liegenbleiben. Das führt zu wunderbar wilden Waldbildern, mit Moosen und Blättern, Gräsern und Blümchen. Und zu neuem Leben, zum Beispiel für Insekten.

Doch nicht alle Äste bleiben liegen. Dafür sorgen Kinder, die liebend gern aus den Ästen Waldtippis bauen. Auch von denen gibt es im Zauberwald einige zu entdecken. Oder werden die womöglich von den Feen und Wichteln bewohnt?

Zauberwald Nagold

Die Rundstrecke ist 2,1 Kilometer lang, kann aber auch abgekürzt werden – diese kleinere Runde ist dann nur 1,4 Kilometer lang. Der Eintritt ist frei.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Killlbergwald, dann geht’s an der Häfele-Hütte vorbei in Richtung Zauberwald.

Der Weg selbst ist gut ausgeschildert und bietet viel Abwechslung. Meist befinden sich die Wege im Schatten. Für Kinderwagen ist die Strecke geeignet, wenngleich wegen der Wurzeln und Unebenheiten Vorsicht geboten ist. Und wie immer im Wald, ist Zeckenschutz ratsam.