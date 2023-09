Emma Schairer steht nicht gerne im Rampenlicht. Am Mittwoch, 20. September, macht sie eine Ausnahme: Anlass ist ihr 100. Geburtstag, den sie groß mit ihrer Familie feiert.

Wer sie sieht, mag nicht glauben, dass sie 100 ist – und sie macht kein Hehl daraus, dass sie stolz darauf ist. Emma Schairer ist bei bester Gesundheit; es ist eine ganze Weile her, dass sie das letzte Mal beim Arzt war.

Geboren wurde sie am 20. September 1923 in Herrenberg als Emma Kohler. „Wir waren fünf Mädchen, und jede hatte einen Bruder; wie viele Buben gab es in der Familie?“, fragt sie und lacht verschmitzt – sie hat ihren Spaß daran, ihr Gegenüber aufs Glatteis zu führen. „Da sind schon viele drauf reingefallen.“

Nach der Schule arbeitete sie bei einer Bäckerei und beim Bahnhofsdienst

Als der Vater der sechsköpfigen Kinderschar Obermeister in einer Tübinger Mühle wurde, zog die Familie aus dem Korngäu an den Neckar. Emma Kohler und ihre Geschwister gingen in Tübingen zur Schule.

Als die zu Ende war, stand die junge Frau vor der Wahl, ihr Pflichtjahr in der Rüstungsindustrie oder in einem lebenswichtigen Betrieb zu absolvieren. Sie entschied für eine Tübinger Bäckerei und blieb dort bis zum Kriegsende. Beim Roten Kreuz war sie auch und verrichtete dort regelmäßig Bahnhofsdienst für Soldaten, deren Züge nachts standen. „Hinterher ging es gleich wieder zur Arbeit – das hat man damals mit Links gemacht.“

Aus sechs Wochen wurde ein Leben lang

Auf die Alb kam sie durch Zufall: Ein Bekannter erzählte ihr, dass in Margrethausen jemand für die Dauer von sechs Wochen eine Haushaltshilfe suche. Der „Jemand“ hieß Götz und besaß eine Fabrik, das Margretwerk. Aus den sechs Wochen wurde ein Jahr, aus dem Jahr zwei. „Wahrscheinlich waren sie mit mir zufrieden – mir hat es auch gut gefallen.“

Das war 1948; ein Jahr später lernte sie Willi Schairer erst kennen und dann lieben; im Mai 1950 heirateten sie in Margrethausen. Anfangs wohnten das Paar bei seinen Eltern, die eine Landwirtschaft betrieben. 1952 kauften sie dann ein Haus in der Dorfstraße; seither hat Emma Schairer immer dort gewohnt. Die Töchter Annemarie und Roselinde kamen dort zur Welt – die eine lebt heute noch im Elternhaus, die andere direkt nebenan. Als die Kinder klein waren, verrichtete Emma Schairer Heimarbeit für das Margretwerk; danach arbeitete sie dort noch 33 Jahre im Versand – bis zu ihrer Rente.

In ihrer Freizeit wanderten die Schairers oft und gern, auf der Alb und in den Bergen des Allgäus. Kunstinteressiert, wie sie waren, besichtigten sie auf Reisen gerne Barockkirchen im Oberland. Außerdem sang Emma Schairer im katholischen Kirchenchor in Margrethausen – sie sei „die einzige Überlebende“ aus jener Zeit, sagt sie. Bis zur Coronavirus-Pandemie ging sie auch regelmäßig zur Seniorengymnastik; von Lotte Bärtles perfekter Organisation schwärmt sie noch heute.

Geistig rege wie und je – und vielseitig interessiert

Willi Schairer war 2017 gestorben; zuvor hatte ihn seine Frau liebevoll gepflegt. Sechs Jahre danach ist sie geistig rege wie und je und dazu vielseitig interessiert. Von den über 60 Büchern in der Bücherwand ihres Wohnzimmers, die sich vielfach auf Ereignisse des 18. und 19. Jahrhunderts beziehen, habe sie etliche mehrfach gelesen, und das Dorf- und Weltgeschehen verfolgt sie aufmerksam.

Sie selbst dagegen hat das Licht der Öffentlichkeit nie gesucht – „ich halte mich lieber im Hintergrund“. Doch an ihrem 100. Geburtstag macht sie nolens volens eine Ausnahme: Feiern wird sie ihn mit den Töchtern, der Enkeltochter und zwei Schwestern. Die beiden sind noch recht jung – die eine ist 95 und die andere 93.