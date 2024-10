1 Ein Blick in das Maschenmuseum Tailfingen (Archivfoto); die Leitung dieses und aller weiteren Museen in Albstadt übernimmt nun doch Julia Brockmann. Foto: Tim Delle

Nach ihrer Wahl zur neuen Leiterin der Museen Albstadt hatte die Nürnbergerin abgesagt, tritt die Stelle aber nun an. Zudem bleibt ein weiterer Mitarbeiter den Museen erhalten.









Bereits am 18. April hatte der Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport des Gemeinderats Albstadt die Nachfolgerin von Susanne Goebel, der Leiterin der Museen Albstadt, gewählt. Und sich für Julia Brockmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, entschieden.