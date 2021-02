Ein Rottweiler Original Rappa-Franz wäre heuer 100 Jahre alt geworden

Freude am Leben behielt er bis zum Schluss

Am Montag und Dienstag seien sie dann zuerst als Bajass d‘Stadt nab und "haben im Anschluss Narrenblättle, Postkarten und Lärvle verkauft". Franz Josef Rapp wurde 1921 in Rottweil geboren und wuchs im Schatten des Kapellenturms auf. Das Geschäft führte bereits sein Großvater Joseph. Es wurde am 31. Juli 1864 eröffnet. Franz Joseph Rapp absolvierte nach der Schulzeit eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete einige Jahre in dem Beruf, bis er 1941 zur Wehrmacht kam. In Russland erlitt er dann eine schwere Verletzung durch Granatsplitter. Die Verletzung setzte ihm sein Leben lang zu. Doch trotz allem behielt er immer seinen Humor und die Freude am Leben – bis zuletzt. In seinem unverkennbaren blauen Kittel stand er Tag für Tag im Laden und versorgte seine Kunden mit allem, was diese benötigten. Im Jahr 1985 hatte er das Geschäft an seine Tochter abgegeben. An Fasnet war er mit seiner Schmotzigengruppe bis 1998 selbst aktiv. "Als er einmal nach einer Operation nicht laufen konnte, wurde er von seiner Truppe im Leiterwägele mitgenommen. "Den Auftritt wollte er sich jedenfalls nicht entgehen lassen", erzählt seine Tochter Helga lachend. Franz-Joseph Rapp war über die Schmotzigengruppe hinaus auch über Jahrzehnte an der Fasnet in der Chorgemeinschaft und in der Behindertensportgruppe mit Beiträgen bei unzähligen Kappenabenden, Sängerbällen und anderen Auftritten aktiv. Und auch wenn er heuer nicht mehr selbst dabei sei kann, so bleibt er doch in der Erinnerung der Rottweiler unvergesslich.