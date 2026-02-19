Ein rares Gut: Bauplätze in Rohrdorf – „Der Zug ist abgefahren“

1 Foto: Schwarzwälder Bote Bauplätze in Rohrdorf sind rar. Unser Leser Andreas Kampert aus Rohrdorf kritisiert, dass da nicht früher gehandelt wurde.







„Bauplatz ist rar“ so heißt es in der Unterzeile des am 9. Februar 2026 erschienenen Berichts mit der Überschrift: „Kinder punkten bei der Bauplatzvergabe“. Rar trifft es in der Gemeinde recht gut, es gibt keine! Auf der Homepage der Gemeindeverwaltung heißt es: „Aktuell werden keine Grundstücke zum Verkauf angeboten“, jetzt gibt es ein rechtssicheres System, aber immer noch keine Plätze.