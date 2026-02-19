Ein rares Gut: Bauplätze in Rohrdorf – „Der Zug ist abgefahren“
  Foto: Schwarzwälder Bote

Bauplätze in Rohrdorf sind rar. Unser Leser Andreas Kampert aus Rohrdorf kritisiert, dass da nicht früher gehandelt wurde.

„Bauplatz ist rar“ so heißt es in der Unterzeile des am 9. Februar 2026 erschienenen Berichts mit der Überschrift: „Kinder punkten bei der Bauplatzvergabe“. Rar trifft es in der Gemeinde recht gut, es gibt keine! Auf der Homepage der Gemeindeverwaltung heißt es: „Aktuell werden keine Grundstücke zum Verkauf angeboten“, jetzt gibt es ein rechtssicheres System, aber immer noch keine Plätze.

 

Bei der aktuellen Lage am Bau (explodierte Baukosten und knallharte Zinsen), stellt sich sowieso die Frage, wer sich mit Kindern überhaupt noch einen Neubau leisten kann?

Der Zug ist unserer Meinung nach schon vor einigen Jahren abgefahren. Der Gemeinderat hätte schon viel früher eingreifen müssen, hat aber die sehr angespannte Lage nicht erkannt. Ärgerlich für Bürger in Rohrdorf, die alle jetzigen Kriterien damals schon erfüllt hätten und bis heute keine Chance auf das rare Gut Bauplatz haben.

Andreas Kampert, Rohrdorf

