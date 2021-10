1 Zwei Kapitäne unter sich. Wild-Wings-Angreifer Travis Turnbull (rechts) im Duell mit Michael Moore (Bremerhaven). Foto: Sigwart

Die Wild Wings haben am Sonntag in der DEL ihr Heimspiel gegen die Bremerhaven Pinguins mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren. Danach gab es dennoch viel Applaus von den Schwenninger Fans für eine gute Leistung.















Die Wild Wings waren nach ihrem 3:1-Sieg am Freitag in Berlin mit viel Rückenwind in das Heimduell gegen Bremerhaven gegangen. Coach Niklas Sundblad hatte seine Formation nicht verändert. Patrik Lundh und Peter Spornberger mussten also weiterhin auf der Tribüne Platz nehmen.

Hadraschek im Pech

Torlos stand es nach dem ersten Drittel, in dem sich zwei laufstarke Mannschaften nahezu egalisierten. Nach nur 15 Sekunden musste Joacim Eriksson all sein Können aufbieten, um die Schüsse von Jan Urbas und Miha Verlic zu parieren. Acht Zeigerumdrehungen später hätte es eigentlich einen Penalty nach einem Angriff von Tyson Spink geben müssen. Schwenningens Angreifer Ken André Olimb forderte in der ersten Drittelpause: "Wir müssen aggressiver spielen. Das ist noch nicht gut genug."

Führung durch Karachun

Im Mittelabschnitt, das weiterhin von zwei starken Torhüterleistungen geprägt wurde, war einiges geboten. In der 26. Minute gingen die Neckarstädter durch Alex Karachun mit 1:0 in Führung. Der Schwenninger Angreifer hatte einen dicken Fehler von Pinguins-Verteidiger Simon Stowasser genutzt und Gästekeeper Brandon Maxwell überwunden. In der 38. Minute wurde ein Treffer von Maximilian Hadraschek – nach Videobeweis – wegen Torhüterbehinderung wieder zurückgenommen. Eine sehr umstrittene Entscheidung. Und vor der zweiten Pause traf bei den Wild Wings Max Görtz noch die Latte.

John Ranage verletzt

Nur wenige Minuten waren im Schlussabschnitt gespielt, als Schwenningens Verteidiger John Ramage verletzt vom Eis musste. Nach einem gewonnenen Bully erzielte Ziga Jeglic (49.) das 1:1 für die Norddeutschen. Schwenningens Antwort erfolgte durch Daniel Pfaffengut mit dem 2:1 (51.). Jeglic glich vier Minuten später erneut aus. Die Entscheidung fiel im Penaltyschießen. Hier traf Bremerhavens Top-Stürmer Jan Urbas entscheidend zum 3:2.

Daniel Pfaffengut lobte sein Team für eine "kämpferisch starke Leistung. Trotz dieser Niederlage können wir einiges Positives aus diesem Wochenende mitnehmen".

Corona-Fälle bei Roosters

Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen Augsburg und Iserlohn musste abgesagt werden. Nachdem bei einem Spieler der Roosters ein PCR-Test positiv ausfiel, wiesen am Samstagmorgen dann weitere zahlreiche Spieler der Iserlohne Symptome einer Corona-Erkrankung auf. Diese mussten übers Wochenende zunächst in eine häusliche Isolation. Nach den Corona-Fällen in München und Düsseldorf gerät die DEL in Sachen Spielplan zeitlich immer mehr unter Druck.

Statistik

Wild Wings – Bremerhaven 2:3 n.P. (0:0, 1:0, 1:2, 0:1). Tore: 1:0 Karachun (25:30), 1:1 Jeglic (48:01), 2:1 Pfaffengut (50:35), 2:2 Jeglic (54:33) – Jan Urbas trifft für Bremerhaven im Penaltyschießen entscheidend. Strafen: Wild Wings: 2 – Bremerhaven: 6. Schiedsrichter: Müller/Schukies. Zuschauer. 2281.