„Ein Papst ist kein absoluter Monarch“: Achim Buckenmaier berichtet über Arbeit im Vatikan

1 Achim Buckenmaier, Geistlicher aus Hechingen, hat im Jahr 2019 Papst Franziskus in Rom persönlich getroffen. Foto: © Vatican Media/Divisione Produzione Fotografica

Er wurde 1959 in Hechingen geboren, wurde Priester und sein Weg führte ihn für viele Jahre nach Rom. Achim Buckenmaier ist Papst Franziskus direkt begegnet, und er hat tiefe Einblicke in die Arbeit des Vatikans.









985 zum Priester geweiht, durchlief Achim Buckenmaier als Theologe eine steile Karriere, die ihn von 2009 an für zehn Jahre auf einen Lehrstuhl an einer päpstlichen Universität in Rom führte. 2011 wurde er noch unter Papst Benedikt Konsultor, also ein Berater des Vatikans. Papst Franziskus hat ihn 2017 und 2022 in diesem Amt bestätigt. Auch wenn er heute wieder in Hechingen lebt, ist er über dieses Amt noch immer mit der Arbeit des Vatikans verbunden.