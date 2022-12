1 Das "süße Knöllchen" sorgt für Schmunzeln. Foto: Schölzel

Nicht schlecht staunten die Horber dieser Tage über eine Botschaft, die an der Windschutzscheibe ihrer parkenden Autos klebte. Normalerweise sorgen Knöllchen für Wut und Ärger – nicht aber dieses.















Horb - Verdutzt schauten die Horber dieser Tage auf ihr Auto – sie hatten doch richtig geparkt, und eigentlich sollte sie kein Knöllchen erwarten. Oder etwa doch? Ein rot umrahmter Zettel klebte trotz allem an ihrer Windschutzscheibe. Ein Anblick, der sonst immer ein Bußgeld prophezeit.

Doch nicht in diesem Fall: Anstelle eines Strafzettels gab es die umgekehrte Variante – ein "Süßes Knöllchen" also?

"Sehr geehrter Verkehrsteilnehmer", steht auf diesem geschrieben, und dann: "Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen. Trotz Hektik und Stress in diesen Tagen, kurz vor Weihnachten haben Sie ordnungsgemäß geparkt! Als Dank für Ihr vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr möchten wir Ihnen ein kleines Präsent überreichen. Frohe Weihnachten wünscht Ihnen die Zentrale Bußgeldstelle der Stadtverwaltung Horb a. N.ckar."

Ein Witz oder Ernst?

Eine Autofahrerin, die gerade in ihr parkendes Auto einstieg, freute sich sichtlich: Das sei aber eine nette Idee mal zur Abwechslung, schmunzelte sie. Doch was steckt dahinter?

"Die Idee für das ›Süße Knöllchen‹ entwickelte das Team der Zentralen Bußgeldstelle der Stadt Horb", gibt Inge Weber Antworten. "Damit möchte die Stadtverwaltung allen Verkehrsteilnehmenden danken, die trotz Hektik und Stress beim Weihnachtseinkauf ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in der Kernstadt abgestellt haben."

Aktion kommt gut an

Auch Kai Lesch, der Leiter der Zentralen Bußgeldstelle bei der Stadtverwaltung., meldet sich zu Wort: "Das ›Süße Knöllchen‹ ist ein kleines Dankeschön an diejenigen Menschen, die sich an die bestehenden Regeln im Straßenverkehr halten und damit ein sicheres und vernünftiges Miteinander auf der Straße fördern." Und auch bei den Bürgern kam die Aktion gut an: "Als eine Fahrerin den Zettel hinter der Windschutzscheibe entdeckte, blickte sie mich zunächst skeptisch an, schenkte mir dann aber ein zufriedenes Lächeln. Ziel erreicht", so der Ordnungsdienstmitarbeiter.

Denn: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Bußgeldstelle verteilen viel lieber "süße Knöllchen", als Verwarngelder.