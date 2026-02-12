„Ein Ort zum Verweilen“: In der Ettenheimer Innenstadt soll ein neuer Treffpunkt entstehen

Bäume, Bänke und eine Skulptur: In der Nähe der neuen Mediathek soll ein Platz für Ettenheimer entstehen. Das kam beim Bauausschuss gut an, Anregungen gab’s dennoch.
Es verspricht ein lauschiges Plätzchen direkt in der Innenstadt zu werden: die neugestaltete Fläche zwischen der neuen Mediathek (und den weiteren Nutzungen des ehemaligen Volksbank-Gebäudes in der Friedrichstraße) sowie dem Spital. Harald Krippendorf, mit der Planung beauftragter Architekt im Hochbauamt der Stadt, stellte am Dienstagabend den Mitgliedern des Bauausschusses die Pläne vor, die in besagtem Bereich einen Ort zum Verweilen schaffen wollen.