1 Marion Reich, Gesine Junghanns und Marianne Reißing vom Familien-Zentrum mit der SPD-Bundestagsabgeordneten und Parteivorsitzenden Saskia Esken (von links). Foto: FZF

Ihre große Wertschätzung für die Arbeit des Familien-Zentrums Freudenstadt (FZF) brachte Saskia Esken, Bundesparteivorsitzende und Bundestagsabgeordnete der SPD, bei einem Besuch mit ihrem Ehemann zum Ausdruck.

Freudenstadt - Laut Mitteilung des FZF kennt Esken seit 2009 die gemeinnützige Arbeit des FZF. Die Mehrgenerationenhäuser im Land lägen ihr am Herzen und besonders die Freudenstädter Einrichtung, die als bundesweites Modell bekannt sei und dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen begeht, betonte sie. "Mit seinen Beratungs-, und Begegnungs- und Betreuungsangeboten sowie aktiver Nachbarschaftshilfe hat das Familien-Zentrum auch während der Corona-Monate Gemeinsinn und Hoffnung gestiftet – und das über Generationen hinweg. Ich bin froh, dass wir so eine tolle Einrichtung in Freudenstadt haben", so Esken.

Im sozialpolitischen Gesprächsaustausch von Saskia Esken mit den FZF-Vorstandsvertreterinnen Marianne Reißing und Gesine Junghanns und FZF-Mitarbeiterinnen ging es um die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die Menschen im Sozialraum, um die Herausforderungen, die soziale Einrichtungen zu stemmen haben, um Themen der Inklusion für schwerbehinderte Menschen, die Integration von Flüchtlingsfamilien und um sozial- und familienpolitische Themen auf Bundesebene. Marianne Reißing gab einen Rückblick auf die vergangene Zeit und auf das aktuelle Geschehen. Das veränderte Familienleben in der globalen Corona-Pandemie zeige sich den FZF-Akteuren auch vor Ort in großer Dimension.

Angebote wurden neu konzipiert

Der Umgang mit Schulschließungen und die Herausforderung für Familien, insbesondere für Mütter und Kinder, verlangten allen viel ab. Familie, Alltag und Beruf hätten völlig neu organisiert werden müssen. Dazu seien im FZF kreativ und alltagstaugliche Angebote für Familien vorgehalten und auch neu konzipiert worden. Die telefonische und digitale Beratung habe sich als Brücke für Familien und auch für alte Menschen bei vielfach geschlossenen Einrichtungen erwiesen, so Reißing weiter.

Gesine Junghanns vom FZF-Vorstandsteam stellte über die Alltagshilfen hinaus Esken und ihrem Mann auch ein neues Angebot des FZF vor, das vorrangig darauf abzielt, dass ältere Menschen sich besser in der digitalen Welt zurecht finden: den "Stubentreff for future". Das FZF sei in eine große Bedarfslücke in Freudenstadt und der Region gestoßen. Dieses kostenfreie Projekt ziele auf die sich im digitalen Wandel ergebenden Herausforderungen ab. Junge Menschen und die im FZF sich engagierenden Jugendlichen im Bundesfreiwilligendienst zeigten älteren Menschen den Umgang mit dem Handy und dem Computer. Mit diesem Projekt habe das FZF auf Landesebene bereits beeindruckt, sodass es die Landesregierung bezuschusst habe, so Junghanns.

Marianne Reißing, die auch Landessprecherrätin und Bundesdelegierte der Mehrgenerationenhäuser ist, appellierte erneut an die Verantwortlichen der Politik, dass eine verlässliche finanzielle Unterstützung für die offen konzipierten Häuser, wie die Mehrgenerationenhäuser, und die Familienzentren unabdingbar seien, damit sie weiter bestehen können.

Für Saskia Esken war dies keine Frage. Sie habe sich auf Bundesebene, insbesondere als Bundesparteivorsitzende, bei Kanzlerin Merkel für die Mehrgenerationenhäuser stark gemacht, betonte sie. Die Politikerin wies auch auf Fördermöglichkeiten hin, wie zum Beispiel ein "Aufholpaket", das pandemiebedingt vom Bund ins Leben gerufen worden sei. Mit diesem Geld sollen Kinder und Jugendliche unterstützt werden, um deren Lernstand aufzubessern, was auch die Mehrgenerationenhäuser stärken könne. "Für mich ist das hier ein Ort der Zukunft, denn unsere Zukunft wird in den Kommunen und ganz besonders in den Familien gebaut. Dazu leistet das Familien-Zentrum Freudenstadt jeden Tag viele kleine und große Beiträge", so Esken.