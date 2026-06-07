Ein Niedereschacher Paar feiert: Das hat der Gummibaum mit 60 Ehejahren zu tun

Seit 60 Jahren wächst ein Gummibaum durchs Wohnzimmer von Frieda und Wendelin Singler. Was die Pflanze mit ihrer Ehe zu tun hat? Das verrieten sie bei ihrer Diamantenen Hochzeit.

Frieda und Wendelin Singler aus Schabenhausen haben es geschafft: 60 gemeinsame Jahre. Sie durften feierlich – inklusive Dankgottesdienst in der Sinkinger Kapelle – ihre Diamantene Hochzeit feiern. Zur großen Überraschung des Jubelpaares wurde, organisiert von ihren Kindern, der Gottesdienst von der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen musikalisch umrahmt und als am Ende des Gottesdienstes die Kapelle auch noch den Lieblingstitel von Frieda Singler, den „Bömischen Traum“ intonierte, gab es für das Jubelpaar und die Hochzeitsgäste kein Halten mehr und alle klatschten begeistert.

Eine besondere Pflanze Wendelin Singler freute sich riesig über die vielen Hochzeitsgäste, darunter auch seine in Australien lebende und extra angereiste Enkelin Lea. Mit einfühlsamen Worten ging Diakon Stefan Fornal darauf ein, dass 60 gemeinsame Jahre, alles andere als eine Selbstverständlichkeit seien.

D Foto: Bantle

So wie der seit sage und schreibe seit 60 Jahren in der Wohnung des Jubelpaares gewachsene Gummibaum, der das ganze Wohnzimmer des Paares vereinnahmt – von einer Ecke über die Decke bis hin zu anderen Ecke erinnert er stets an die Hochzeit damals – seien auch die Liebe und das Miteinander des Jubelpaares gewachsen. Immer aktiv und ehrenamtlich vielfältig engagiert – etwa im Narrenverein oder beim Seniorenclub –, sprühe das Paar vor Lebensfreude und sei dankbar und zufrieden.

Das war eine gute Schule

Vor dem Hintergrund von „armen Anfängen“ habe das Paar eine „gute Schule“ durchlaufen und sei deshalb auch stets „schnell mit wenig zufrieden“. Und diese Zufriedenheit und Dankbarkeit spüre man förmlich.

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Eines wollte er aber dann doch noch wissen: Welche Zeit war für das Paaar die beste? Sie antworteten im Einklang: „Die beste Zeit ist jetzt“. Neben einer Segenskerze überreichte Fornal dem Paar auch ein Pflänzchen, das ähnlich wie der zur Hochzeit vor 60 Jahren erhaltene Gummibaum, wachsen und gedeihen möge.