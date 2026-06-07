Ein Niedereschacher Paar feiert: Das hat der Gummibaum mit 60 Ehejahren zu tun

Seit 60 Jahren wächst ein Gummibaum durchs Wohnzimmer von Frieda und Wendelin Singler. Was die Pflanze mit ihrer Ehe zu tun hat? Das verrieten sie bei ihrer Diamantenen Hochzeit.
Frieda und Wendelin Singler aus Schabenhausen haben es geschafft: 60 gemeinsame Jahre. Sie durften feierlich – inklusive Dankgottesdienst in der Sinkinger Kapelle – ihre Diamantene Hochzeit feiern. Zur großen Überraschung des Jubelpaares wurde, organisiert von ihren Kindern, der Gottesdienst von der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen musikalisch umrahmt und als am Ende des Gottesdienstes die Kapelle auch noch den Lieblingstitel von Frieda Singler, den „Bömischen Traum“ intonierte, gab es für das Jubelpaar und die Hochzeitsgäste kein Halten mehr und alle klatschten begeistert.