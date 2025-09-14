Ein Niedereschacher erzählt: Wie ist es, wenn man Lukas Podolski heißt?

Wie lebt es sich mit dem Namen eines Weltmeisters? Der Niedereschacher Lukas Podolski weiß es nur zu gut – und erzählt, warum ihn nicht nur der Name mit dem Fußballer verbindet.
Hallo, mein Name ist Lukas Podolski. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Niedereschach im Schwarzwald. Mein Geld verdiene ich weder durch das Fußballspielen noch führe ich eine Döner-Kette in der Kölner Innenstadt. Da das die meistgestellte Frage ist, sobald ich meinen Namen auch nur erwähne, wollte ich das direkt zu Beginn klarstellen.