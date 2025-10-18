Ein neues Gesicht in St. Antonius: Wer ist die neue Kita-Leitung in Schönwald?

Die Schönwälder Kita St. Antonius begrüßt die neue Leitung: Verena Hin wird sich der Herausforderung stellen. Wie man eine Kita leitet, weiß sie bereits.

Das Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) St. Antonius wird fortan von Verena Hin geleitet. Die 32-Jährige übernimmt die Stelle; das bisherige Leitungsduo bildeten Lars Haas und Gabi Hirt. Im vergangenen Jahr wurde Hirt in den Ruhestand verabschiedet – allerdings unterstützte sie die Kita noch bis die Nachfolge klar war. Sie wird sich auch weiterhin um die Kooperation mit der Schule kümmern. Haas übernimmt die Stellvertretung von Verena Hin.

Auf den Übergang seien die Mitarbeiter sowie Eltern und Elternbeiräte vorbereitet gewesen, so Bürgermeister Christian Wörpel. Er ist sich sicher, dass Hin alles mit sich bringt, was für eine Kita-Leitung notwendig ist. „Ich ziehe meinen Hut vor der Aufgabe der sich Frau Hin stellt. Es ist heutzutage nicht einfach, Führungskräfte zu finden. Sie wird das Bewährte fortführen und neue Akzente setzten“, ist Wörpel voller Zuversicht.

Verena Hin erzählt von sich

„Ich bin gespannt und aufgeregt auf die Zeit, die vor mir steht.“ Verena Hin freut sich, in St. Antonius anfangen zu können. Die 32-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Rohrbach, wo sie im Nebenerwerb auch landwirtschaftlich tätig ist. Die staatlich anerkannte Erzieherin hat berufsbegleitend eine Ausbildung zur Heilpädagogin abgeschlossen.

Vor ihrer Elternzeit leitete sie die Kita auf der Seebauernhöhe in St. Georgen. Fast acht Jahre war Verena Hin dort tätig. Aktuell macht sie – parallel zu ihrer Tätigkeit als Kita-Leitung – noch ein Studium in Kindheits- und Sozialwissenschaften, das sie bis 2026 mit dem Master abschließen möchte.

Sie beschreibt sich selbst als neugierig und wissbegierig. „Man lernt nie aus“, betont sie – und möchte das Gelernte in die Kita miteinbringen. Aus ihrer Ausbildung und dem Studium habe sie viel mitgenommen, auch wie man mit Kindern mit besonderem Förderbedarf umgeht.

Wie kam es zur Entscheidung?

Ihre Mutter arbeite im Pflegeheim in Schönwald, berichtet Hin. Dadurch sei sie auf den Banner „Kita-Leitung gesucht“ aufmerksam geworden. Das Konzept habe sie direkt angesprochen. Natur, Kunst und Kultur passten zu ihrem Naturell; auch das enge Verhältnis zur Trägerschaft sei ausschlaggebend für ihre Entscheidung gewesen. „Das enge Zusammenarbeiten ist mir wichtig“, äußert sich Verena Hin.

Sie will tatkräftig loslegen

„Mit vollem Tatendrang möchte ich in den Kita-Alltag starten.“ Auch wenn es erstmal eine Umstellung sein werde, da sie durch die Größe der Schönwälder Kita verstärkt im Verwaltungsbereich tätig sein werde, möchte Hin so viel wie möglich mit den Kindern arbeiten. Ihre Freude auf den Kontakt zu Kindern und Familien ist groß – auch, weil ihr ein möglichst enges Verhältnis mit den Familien wichtig sei.