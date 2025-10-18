Ein neues Gesicht in St. Antonius: Wer ist die neue Kita-Leitung in Schönwald?

Die Schönwälder Kita St. Antonius begrüßt die neue Leitung: Verena Hin wird sich der Herausforderung stellen. Wie man eine Kita leitet, weiß sie bereits.
Das Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) St. Antonius wird fortan von Verena Hin geleitet. Die 32-Jährige übernimmt die Stelle; das bisherige Leitungsduo bildeten Lars Haas und Gabi Hirt. Im vergangenen Jahr wurde Hirt in den Ruhestand verabschiedet – allerdings unterstützte sie die Kita noch bis die Nachfolge klar war. Sie wird sich auch weiterhin um die Kooperation mit der Schule kümmern. Haas übernimmt die Stellvertretung von Verena Hin.