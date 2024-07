1 Tufan Altuntas spielte bisher ausschließlich für die SG Vöhringen. Foto: Kopf

Kurz vor Ende der Wechselperiode schließt sich Tufan Altuntas als Spielertrainer dem A-Ligisten an.









2:13 – so lautete die Punkteverteilung der SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim in der vergangenen Saison, wenn man die Hin- und Rückrunde separat betrachtet. Am Ende standen folglich 15 Punkte und der 12. Tabellenplatz zu Buche.