1 Ivana und Eci Jasarevic in ihrem Imbiss „Ema Jum’s“ in der Altstadt. Foto: Siegmeier

Ivana und Eci Jasarevic eröffnen ihren Balkan-Imbiss „Ema Jum’s“ in der Rottweiler Altstadt.









Link kopiert



Balkan-Spezialitäten – von den beliebten Cevapcici, über Burek bis hin zu gefüllten Pljeskavica und Getränken – kredenzen Eci und Ivana Jasarevic seit kurzem in ihrem Imbiss „Ema-Jum’s“ in der Pelagiusgasse 10 in Rottweil-Altstadt. „Wir wohnen in der Römerstraße und haben schon länger Räume für einen Imbiss gesucht.