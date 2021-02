Ein Neuer für die Defensive Marcel Sieber verstärkt FC Holzhausen

Der 24-jährige Defensivspezialist ist in Innen- und Außenverteidigung einsetzbar und kann, was ganz wichtig ist, auch die Sechserposition spielen, denn gerade hier klemmte es bisher aus verschiedensten Gründen immer mal wieder. Damit hält der hiesige Verbandsligist an seinem Konzept fest, jungen Talenten aus der Region eine Möglichkeit der Entwicklung zu geben, was ja nachweislich sehr gut klappt.