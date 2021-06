1 Werner Flues berichtet Redakteur Michael Pohl von seinen Erlebnissen auf dem Schwenninger Moos. Foto: Meene

VS-Schwenningen - Werner Flues ist Naturliebhaber, Hobbyfotograf und geht selten ohne sein Fernglas aus dem Haus. Bei einem Moos-Spaziergang erzählt er von seiner Kindheit im Schwenninger Naturschutzgebiet und schwärmt für seine Leidenschaft, die es in ihm geweckt hat.

Herr Flues, wann waren Sie das erste Mal auf dem Schwenninger Moos?

Ich habe Bilder von mir und meiner Zwillingsschwester von 1944 auf dem Moos. Damals waren wir zwei Jahre alt.

Also sind Sie sozusagen mit und in dem Naturschutzgebiet aufgewachsen?

Na ja, es war so, dass wir nicht viel Geld damals hatten. Also was hat man am Sonntag gemacht? Man ist morgens meistens in die Kirche gegangen, um 8 Uhr war Gottesdienst, nach dem Gottesdienst hat man um neun, halb zehn gefrühstückt und dann gab es zwei Möglichkeiten: Entweder man hat die Großeltern besucht, oder der Vater ist mit uns aufs Moos raus. Anschließend sind wir zum Mittagsessen, was die Mutter gekocht hatte, wieder heimgekommen.

Was bedeutet das Moos denn für Sie?

Es bedeutet einen Riesenteil der Kindheit. Aber natürlich überhaupt Erinnerungen an mein ganzes Leben. ­ Auch später dann mit meiner Frau, die die Begeisterung ebenfalls geteilt hat, und den Kindern. Also wir waren mindestens drei Mal die Woche auf dem Moos. Es ist bis heute mein Erholungsort.

Und den Kindern hat es auch gefallen?

Die wollten immer nicht so gern gehen. Der Weg war manchmal zu weit. Deshalb musste ich mit kleinen Tricks arbeiten.

Und welche waren das?

Ich habe ein Zehnerle aus dem Geldbeutel genommen, bin hinter ihnen gelaufen und habe die Münze immer vor sie auf den Weg geschnipst. Und das haben sie dann gefunden. Sie haben es aber nicht eingesteckt, sondern immer mir gebracht. Dass dieselbe Münze immer wieder vor ihnen gelandet ist, haben sie gar nicht gemerkt.

Ist der Trick irgendwann aufgeflogen?

Ich hab ihnen das später mal gebeichtet – die waren stinksauer! (lacht)

Ihre Kinder hatten also keine große Lust auf Moos-Spaziergänge. Aber was haben Sie als Kind hier draußen gemacht?

Wir haben Frösche und Kaulquappen gesucht. Und später, als die Wehrmacht während des Rückzugs Munition und solche Dinge ins Moos geschmissen hatte, haben wir die natürlich gesucht – und auch gefunden. Obwohl es streng verboten war, haben wir die Patronen aufgeklopft und das Pulver gesammelt.

Heute gelten Sie durch ihre langjährige Erfahrung im Naturschutzgebiet als Moos-Experte. Wie kam es denn dazu?

Na ja, man hat mich eher zum Moos-Experten gemacht. Ob ich das wirklich bin, weiß ich auch nicht. Klar, ich habe hier viel erlebt und gesehen und kenne viele Vogelarten, aber den Begriff Experte habe ich mir nie gegeben. (lacht)

Sie sprechen die Tiere an: Welche Rolle spielt das Beobachten für Sie?

Ich war schon als Kind immer mit einem Fernglas unterwegs und das ist bis heute so geblieben. Ich beobachte sehr viel mittlerweile, mehr als ich fotografiere.

Dennoch sind Ihnen als Naturfotograf zahlreiche tolle Aufnahmen gelungen.

Ja, ich habe auf dem Moos immer fotografiert, habe schon Schwarz-Weiß-Bilder gemacht und selbst entwickelt.

Was haben Sie denn lieber vor der Linse: Tiere oder Landschaften?

Eigentlich beides. Hier war es viel Natur, aber die Tierarten im Moos nehmen zu, es werden immer mehr und andere Wasservögel, die hier herkommen. Da gibt es immer wieder Neues zu entdecken.

Erst kürzlich haben Sie die Brut einer Rostgans verfolgen und fotografieren können. Ein Tier, das hier eigentlich gar nicht beheimatet ist. Was war das für ein Gefühl?

Ha toll! Es ist, wie wenn man irgendwo in einem Zoo ist und ein ganz seltenes Tier entdeckt. Man freut sich, dass man dieses Tier endlich mal gesehen hat. Wenn diese Rostgänse abends im Licht wegfliegen, das ist ein Anblick...den vergisst man nicht.

Welchen Tipp haben Sie für Hobbyfotografen – welches sind die besten Uhrzeiten im Moos?

Die besten Uhrzeiten sind morgens vor Sonnenaufgang, solange der Nebel noch über dem Moosweiher liegt. Und dann abends, wenn das Abendlicht da ist – die Wasserfläche ist schon etwas dunkel, dafür aber der Wald hinten beleuchtet. Diese Spiegelungen sind fantastisch.

Und wann trifft man Sie auf dem Moos?

Mich trifft man eigentlich immer auf dem Moos und ich bin auch jemand, der gerne mit den Leuten in Kontakt kommt. Dadurch habe ich auch hier viele Bekannte – also man kennt sich halt. Egal ob Jogger, Spaziergänger oder Fotografen.

Wie stehen Sie zu Joggern im Naturschutzgebiet?

Mich stört das nicht. Nur die sehen natürlich nicht so viel von der Natur hier, wenn sie nur vorbeilaufen. Aber seit in Schwenningen so viele Studenten sind, hat die Zahl der Jogger schon zugenommen. Das ist aber nicht so schlimm, wie wenn hier Leute mit ihren Fahrrädern und E-Bike rasen. Das Schlimmste, das ich diesbezüglich erlebt habe, waren mal zwei Quadfahrer, die tatsächlich hier durch das Moos gefahren sind.

Was machen Sie denn, wenn Sie nicht auf dem Schwenninger Moos sind?

Dann bin ich meistens in der Region unterwegs und mache an anderen in Hondingen oder auf der Schwäbische Alb.