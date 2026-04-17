Ein Meilenstein ist erreicht: Der Neustart des Dorfladens in Welschensteinach rückt näher

Schon im Sommer soll der Dorfladen in Welschensteinach öffnen. Hintergrund ist die Anpassung des Landesladenöffnungsgesetzs im Sinne der Initiatoren.
In Welchensteinach soll es noch im Sommer wieder eine Nahversorgung mit Lebensmitteln geben. Wie Vorstandsvorsitzender Manuel Hummel informiert, hat die Neueröffnung des im Jahr 2022 geschlossenen Dorfladens einen „wichtigen Meilenstein“ erreicht: Die künftigen Betreiber haben sich zur Gründungsversammlung getroffen und die Genossenschaft damit auf den Weg gebracht.