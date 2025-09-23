Ein Leitbild für Rümmingen: Strategische Leitlinien für den Ort

Der Gemeinderat Rümmingen hat einen Handlungsleitfaden mit 15 Themenfeldern verabschiedet, die ihm besonders am Herzen liegen.
Das neue kommunale Haushaltsrecht, die so genannte Doppik, schafft noch mehr Transparenz durch eine klare Zweckbestimmung von Budgets. Das hat Bürgermeisterin Joana Carreira dazu veranlasst, den Gemeinderat im April zu einer dreitägigen Klausur einzuladen mit dem Ziel, in einem Workshop künftige strategische Leitlinien festzulegen, die für die anstehenden Haushaltsberatungen und alle weiteren Weichenstellungen Orientierung schaffen. Er soll bei der Erstellung der Haushaltspläne die Priorisierung erleichtern. Das Sammelsurium an Impulskärtchen und Stichworten habe Carreira kompakt und stringent zusammengefasst, erkannte der Gemeinderat an. „Das hat alles Hand und Fuß“, lobte Thomas Bahlinger.