Ein Leichtverletzter bei Hausen: Gleichzeitiges Überholen geht schief

Foto: Alexander Anlicker







Zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto ist es am Dienstag gegen 7.40 Uhr auf der B 317 zwischen Hausen und Zell gekommen. Die Strecke befuhr zuvor ein 28 Jahre alter Kradfahrer von Zell kommend und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden VW zu überholen. Dies übersah der 60 Jahre alte VW-Fahrer und scherte ebenfalls zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges aus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Kradfahrer von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der 28-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An seiner Maschine entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 1500 Euro. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an seinem Auto kann die Polizei derzeit noch nicht abschätzen.