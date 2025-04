Wohnen in Rottweil Alte Häuser locken – dank Zuschüssen

Bauen im Bestand hat durchaus seinen Reiz und bietet allerlei Vorteile. In einer kleinen Serie stellen wir Familien vor, die sich in der Innenstadt und in der Au ihren Traum verwirklicht haben. Zum Auftakt gibt es Infos zu den Sanierungsgebieten und Fördermitteln.