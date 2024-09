Ein Lahrer spielt in der „Icon League“

1 Zwei Mannschaftskollegen, die sich gut verstehen: Toni Kroos mit SC-Stürmer Konstantin Fries. Foto: Fries

Der Spieler des SC Lahr hat einen gelungenen Einstand in der „Icon League“ gefeiert. Auch das Zusammenspiel mit einem Weltmeister klappte.









Konstantin Fries hat am ersten Spieltag der „Icon League“ in der Kölner Lanxess-Arena direkt auf sich aufmerksam machen können. Der Spieler des SC Lahr war beim 9:2-Torfestival seiner Mannschaft „B2B-United“ gegen die „Fokus Eagles“ zwar nur wenige Minuten auf dem Platz, wirkte aber maßgeblich an der Entstehung von Toni Kroos’ einzigem Tor zum 7:2 mit.