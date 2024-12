Ein kurzer Winterzauber: So war das Wolfacher Wetter im November

So war das Wolfacher Wetter im November

1 Während es im Tal oft neblig war, zeigte sich die Sonne auf den Schwarzwaldhöhen bei angenehm milden Temperaturen. Foto: Schmalz

Die längste niederschlagsarme Periode des Jahres in Wolfach endete Mitte November. Danach war wieder Zeit für Regen und Schnee. Häufigere Hochnebellagen verhinderten eine höhere Anzahl von Sonnenstunden.









Der November begann mit einer ruhigen Hochdruckwetterlage und noch relativ milden Temperaturen im unteren zweistelligen Bereich von zehn bis 15 Grad. An manchen Tagen konnte die Sonne den Hochnebel durchdringen, es wurde aber bis zur Monatsmitte schwerer und so häuften sich die sonnenlosen Tage. Mit Beginn des zweiten Monatsdrittels gingen auch die Tagestemperaturen in den einstelligen Bereich zurück, die Nebeldecke verhinderte aber noch den möglichen Nachtfrost.