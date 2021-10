1 Der Mietvertrag für das neue Kosmetikstudio haben im Beisein von Bürgermeister Siegfried Eckert (von links) Catia Silva und Heinrich Welker unterzeichnet Foto: Jehle

Das "Haus der Gesundheit" in Gutach bekommt Zuwachs: im Januar eröffnet das Kosmetikstudio "Catia Silvas Beautykonzept". Die Unterzeichnung des Mietvertrags mit Heinrich Welker wurde im Bürgersaal des Gutacher Rathauses formal nachgeholt.















Gutach - "Was für ein Glücksfall", freute sich Bürgermeister Siegfried Eckert. Zunächst schien die Kontaktaufnahme mit Sandra Kastner von der Haslacher Parfümerie Katze im Sande zu verlaufen. Eckert hatte nachgefragt, ob Interesse bestünde, in Gutach eine Zweigstelle einzurichten. Das komme nicht in Betracht, habe die Antwort gelautet.

Wellnessbereich im "Dollenberg" gemanagt

Über Kastner jedoch entstand der Kontakt zu Catia Silva, die in der Parfümerie tätig war. Mit zwanzig Jahren Berufserfahrung verfügt die Kosmetikerin über umfangreiches Fachwissen und ein vielfältiges Spektrum an Schönheitsanwendungen. Im Hotel Dollenberg hat sie zeitweise den Wellnessbereich gemanagt und war auch im Spa-Ressort tätig. Nach der Geburt ihres Kindes ging Silva in Elternzeit und arbeitete anschließend bei der Parfümerie Katze.

Maniküre, Pediküre und Effektkosmetik

Nun wagt sie mit einem Kosmetikstudio in Gutach den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Refugium des Wohlbefindens wird knapp fünfzig Quadratmeter umfassen. Neben klassischen Kosmetikbehandlungen wird auch Maniküre, Pediküre und Effektkosmetik angeboten. Zu Letzterem gehört unter anderem das sogenannte Microneedling. Vereinfacht gesagt, werde mit Geräten die Selbsterneuerung der Haut angeregt, erklärt Silva auf Nachfrage.

Auch Männer mögen Gesichtsbehandlungen

Längst ist der Kosmetikbereich nicht mehr nur den Frauen vorbehalten. "Auch Männer mögen Gesichtsbehandlung, Fußpflege und Maniküre", erklärt die Kosmetikerin. Das zusätzliche Angebot von Schönheit und Wellness sei genau das, was Gutach noch gebraucht habe, äußerte sich Eckert begeistert.

Für Gäste der "Linde" ein wichtiges Angebot

In einem Gespräch mit Wolfgang Scheidtweiler, dem Besitzer der "Linde", habe sich zudem herausgestellt, dass eine Wechselbeziehung in Sachen Kosmetik hinsichtlich des Wellnessbereichs des zukünftigen Hotels begrüßt werden würde. Die Räumlichkeiten würden Silva zur Verfügung gestellt. Für die Kosmetikerin ist eine Kooperation dieser Art ebenfalls gut denkbar, wie sie sagte. "Das ist eine super Kombination mit Studio und Hotel", fand auch Vermieter Heinrich Welker.

Physiotherapie-Praxis

Heinrich Welker hatte vor der Zusammenkunft im Rathaus Olga Schlegel, der zukünftigen Betreiberin der Physiotherapie-Praxis, den Schlüssel der Räumlichkeiten übergeben. Diese soll noch dieses Jahr eröffnet werden. Noch nicht so richtig spruchreif sei laut Welker die Vermietung der Räume rechts von der Hausarztpraxis Rohr - ,"aber es ist auch etwas mit Gesundheit".