Ein Konzept: Efringen-Kirchen will vielfältiges Angebot zum Wohnen schaffen

Mit einem Gemeindeentwicklungskonzept will Efringen-Kirchen Ziele und Leitplanken festlegen. Zugleich macht die angespannte Haushaltslage Veränderungen nötig.
Die Gemeinde hat mit dem Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) „Efringen-Kirchen 2024“ einen integrierten und gemeinsam mit den Bürgern abgestimmten Prozess initiiert. Er soll als Basis für politische Entscheidungen dienen und einen „Fahrplan“ für die Entwicklung der Gemeinde bis zum Jahr 2040 aufzeigen. Hintergrund war und ist die angespannte Haushaltslage, die „große Veränderungen erfordert“, heißt es in der Sitzungsvorlage.