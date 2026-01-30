Ein Konzept: Efringen-Kirchen will vielfältiges Angebot zum Wohnen schaffen

Mit einem Gemeindeentwicklungskonzept will Efringen-Kirchen Ziele und Leitplanken festlegen. Zugleich macht die angespannte Haushaltslage Veränderungen nötig.

Die Gemeinde hat mit dem Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) „Efringen-Kirchen 2024“ einen integrierten und gemeinsam mit den Bürgern abgestimmten Prozess initiiert. Er soll als Basis für politische Entscheidungen dienen und einen „Fahrplan“ für die Entwicklung der Gemeinde bis zum Jahr 2040 aufzeigen. Hintergrund war und ist die angespannte Haushaltslage, die „große Veränderungen erfordert“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Eigentlich hatte der Gemeinderat diesen Sachverhalt bei seiner jüngsten Sitzung vertagt, denn vor dem Beschluss am 23. Februar soll das GEK in seiner finalen Phase in den Ortschaftsratssitzungen vorgestellt werden. Dennoch entstand eine Diskussion nach dem Bericht von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, weil dem Gremium die Möglichkeiten des Ortschaftsrats zum Mitreden nicht ganz klar waren.

Ziel des GEK ist die Überplanung der Gesamtgemeinde, die Ermittlung von Bedarfen

durch Beteiligungsformate und der Anstoß für einen Strukturwandel. Ein solcher Entwicklungsprozess müsse die Herausforderungen der Gemeinde ermitteln und Perspektiven sowie Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Das GEK kann zudem als Grundlage für Fördermittel dienen.

Im April 2023 hatte der Gemeinderat beschlossen ein Konzept erstellen zu lassen, um die strategische Entwicklung der Gemeinde Efringen-Kirchen mit ihren neun Ortsteilen auszuarbeiten. Anfang Oktober 2024 hat die Verwaltung das Büro Reschl Stadtentwicklung beauftragt und den Prozess angestoßen.

Ermöglichen sollte dieser in vier Phasen mit Analyse, Dialog, Bürgerbeteiligung und Konzeptionsphase den Austausch zwischen Bürgern, Verwaltung, Gemeinderat und Fachplanern.

Konzept stetig weiterentwickeln

Dabei mussten Handlungsansätze für alle kommunalen Aufgabenfelder definiert werden, die in einem Handlungskonzept gebündelt, als „roter Faden“ für die strategische Ausrichtung der Gemeinde und für einen Zeitraum von 15 Jahren vorgesehen ist. „Dabei ist es wichtig, dieses Konzept stetig weiterzuentwickeln, um veränderte Bedürfnisse der Bürger oder politische Zielrichtungen reagieren zu können“, erklärt Bürgermeisterin Carolin Holzmüller.

Efringen-Kirchen hat für sich acht Handlungsfelder definiert: Demografische Entwicklung; Städtebau/Ortsmitte; Landschaft, Ökologie, Klima; Bildung, Betreuung; Gesundheit, Siedlungsentwicklung; Gewerbe/Einzelhandel; Mobilität, Digitalisierung; Engagement, Kultur.

„Das Thema Wohnen und Wohnungsbau beschäftigt die Bürger stark“, erklärt Holzmüller in ihrem Bericht. Die Gemeinde müsse ein differenziertes Angebot zur Verfügung stellen und „günstige Mietwohnungen beschaffen werden.“ Zugleich solle sich Efringen-Kirchen nicht weiter ausdehnen, weshalb die Innenverdichtung Vorrang vor der Außenverdichtung habe.

GEK setzt auf weniger Versiegelung

Es gelte, nur wenige landwirtschaftliche Flächen für den Wohnungsbau und stattdessen Baulücken oder Leerstände zu nutzen. Zudem sollten leerstehende Scheunen und Gebäudeteile genutzt werden: „Was bewohnt ist, verfällt weniger“, meint die Bürgermeisterin. Denn insgesamt setze das GEK auf weniger Versiegelung von Flächen und auf mehr Offenhaltung.

Die Bürger bewegten weiterhin Themen wie Einkaufsmöglichkeiten, Mobilität und Sharing-Angebote sowie die Kinderbetreuung und Freizeitangebote. Dies sei von den Bewohnern aber auch „für gut befunden“ worden. Angebote für Menschen mit Behinderung seien aus Sicht der Bewohner aber noch ausbaufähig.

Holzmüller: „Es geht darum, Ziele und Leitplanken festzulegen.“

Karl-Friedrich Hess (SPD) begrüßte das GEK, wünschte sich aber eine differenziertere Darstellung der Flächen für Windenergie ohne den Bereich „Eichwald“. Die Bürgermeisterin erklärte, dass der Sinn und Zweck des Konzepts nicht darin bestehe, einzelne Gebiete zu behandeln: „Es geht darum, Ziele und Leitplanken festzulegen.“

Unzufrieden mit Details

Jörg Weiß (CDU/Unabhängige), zeigte sich unzufrieden mit den Details, die zu Welmlingen und Wintersweiler im Konzept stehen und fragte, ob man das umformulieren könnte. Er verwies darauf, dass die Ortschaftsräte aber je nach Sitzungstermin zu wenig Zeit hätten, um noch Wünsche und Anregungen einzubringen. Holzmüller erklärte, dass die Stellungnahmen bis 11. Februar (Termin in Blansingen) noch in die Vorlage eingearbeitet und die der Ortschaftsräte Kleinkems und Istein (18. und 19. Februar) nachgereicht würden.

Am Ende beauftragten die Gemeinderäte die Bürgermeisterin einstimmig, den GEK-Ergebnisbericht in den Ortschaftsräten vorzustellen.