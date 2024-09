1 Stefan Linder produziert mit seinem Unternehmen „Stefans Käsekuchen“ zwischen 8000 und 9000 Käsekuchen pro Woche. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Zu „Stefans Käsekuchen" aus Ebringen bei Freiburg hat unser Leser Karl-Heinz Wiederhold aus Kandern folgende Meinung.









Stefan Linder und Lindy´s – zwei Namen die Käsekuchengeschichte schreiben und schrieben, der eine in New-York, der andere in Freiburg im Breisgau. Während Lindy´s in den 1960er-Jahren 300 Käsekuchen pro Woche absetzte übertrifft Linder mit über 8000 Stück den Absatz bei weitem.