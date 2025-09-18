Ein Kinderbuch samt Song: Blumbergs Sauschwänzlebahn in Vers, Bild und Ton

Autorin Angelika Dohlien widmet dem Blumberger Wahrzeichen ein Buch und komponierte ein Lied dazu. Die Stadt schenkt es den Erst- und Zweitklässlern.

„Tschöbuffebu, tschöbuffebu, so schnauft das Bähnlein immerzu“ erklingt es im Refrain des zum Buch gehörenden Sauschwänzlebahn-Songs. Die Musikerin, Klavierlehrerin und Autorin Angelika Dohlien hat ein gelungenes Paket geschnürt. Es besteht aus einer Geschichte in selbst gedichteten Versen, den dazugehörigen von Hand gezeichneten Illustrationen sowie einem eigens komponierten Lied.

Nach dem Motto „Von Kindern für Kinder“ hat der Chor der Grundschule Fützen unter der Leitung von Rektorin Regine Meder den Sauschwänzlebahn-Song eingesungen, der über einen QR-Code im Buch abrufbar ist.

In 39 Versen erzählt das Buch die Geschichte der Sauschwänzlebahn und der besonderen Freundschaft der Lok 2988 (zwei-neun-acht-acht) zu Kater Lolo, der ihr dazu verholfen hat, schließlich nach Blumberg zu kommen und dort zur berühmten Museumsbahn zu werden. Dabei ist das Buch kindgerecht mit vielen interessanten Informationen zur Geschichte der Bahn und Details zum Streckenverlauf mit seinen vier Viadukten und sechs Tunneln gespickt.

Natürlich darf auch das Maskottchen Lisa nicht fehlen. Das liebenswerte Schweinchen mit dem Kringelschwanz ist in die Geschichte integriert. Mit der Beschreibung einer außergewöhnlichen Freundschaft und Verbindung zwischen der Lok und Kater Lolo möchte das Buch auch dazu ermutigen, dem Leben mit Fantasie zu begegnen, um das Ungewöhnliche oder Unerwartete besser zu meistern.

Öffentliche Vorstellung im Blumberger Städtlesaal

In einer öffentlichen Buchvorstellung im Blumberger Städtlesaal präsentierte Angelika Dohlien ihr jüngstes Werk, das pünktlich zum neuen Schuljahr fertig geworden ist, einem Teil der Stadtverwaltung sowie den Schulleitungen der Blumberger Schulen. Die Idee dazu habe sie bereits an einem Abend im Frühling gehabt und diese dann innerhalb weniger Tage zu Papier gebracht. Die Sauschwänzlebahn selbst und ihr unnachahmlicher Klang hätten sie schon immer fasziniert, weshalb sie sich nach ihrem Umzug aus dem Ruhrgebiet bewusst für Fützen als Wohnort entschieden habe.

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller lobte das Engagement der lokalen Autorin, die mit ihren Büchern immer auch ein Stück weit zur Verbesserung der Völkerverständigung beitragen möchte.

Bürgermeister ist begeistert

Dass sich nun auch bereits die Jüngsten mit ihrer Stadt identifizieren können, nannte er dabei einen wichtigen Meilenstein. „Es ist schon etwas Einzigartiges, das Wahrzeichen von Blumberg jetzt in einem eigenen Buch veröffentlicht zu haben. Unser Ziel ist es, dieses Thema genau an jene Menschen zu bringen, die dann auch zu Hause in ihren Familien euphorisch davon erzählen und dadurch das Wissen über die Sauschwänzlebahn und ihre Historie verteilen“, erklärte der Bürgermeister.

Daher unterstützt die Stadt das Buchprojekt, indem sie allen Erst- und Zweitklässlern der Kernstadt sowie aller Teilorte ein Exemplar spendiert. Daneben ist das Buch mit dem Titel „Sauschwänzlebahn Lok zwei neun acht acht und Kater Lolo“ beim Scholastika-Verlag sowie in Buchhandlungen erhältlich.

Zur Person

Angelika Dohlien (71) ist studierte Opernsängerin, Klavier- und Akkordeonlehrerin sowie Autorin. Sie widmete sich in den vergangenen Jahren vermehrt auch dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern. Neben ihrem Herzensthema der Völkerverständigung greift sie darin gerne lokale Wahrzeichen und Gegebenheiten auf, deren Geschichte und Bedeutung sie anschaulich und kindgerecht aufbereitet. Sämtliche Verstexte, Illustrationen, Songs und Ausmalbilder stammen dabei aus ihrer eigenen Feder.

