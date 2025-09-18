Ein Kinderbuch samt Song: Blumbergs Sauschwänzlebahn in Vers, Bild und Ton

Autorin Angelika Dohlien widmet dem Blumberger Wahrzeichen ein Buch und komponierte ein Lied dazu. Die Stadt schenkt es den Erst- und Zweitklässlern.
„Tschöbuffebu, tschöbuffebu, so schnauft das Bähnlein immerzu“ erklingt es im Refrain des zum Buch gehörenden Sauschwänzlebahn-Songs. Die Musikerin, Klavierlehrerin und Autorin Angelika Dohlien hat ein gelungenes Paket geschnürt. Es besteht aus einer Geschichte in selbst gedichteten Versen, den dazugehörigen von Hand gezeichneten Illustrationen sowie einem eigens komponierten Lied.