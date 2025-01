Ein Jugend-Nationalspieler für die Gallier: Bennet Strobel wird Profi beim HBW Balingen-Weilstetten

Während sich die Mannschaft und der Trainerstab des HBW Balingen-Weilstetten seit einigen Tagen in einem zwar kurzen, aber wohlverdienten Erholungsurlaub befinden, laufen im Hintergrund bei den Verantwortlichen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Bereits im Dezember konnte Geschäftsführer Felix König die ersten Vertragsverlängerungen verkünden, und kaum hat das Jahr 2025 begonnen, gibt es die nächste erfreuliche Nachricht von der Personalfront.

Ein absoluter Hoffnungsträger

„Es macht mich besonders stolz, wenn ich mit einem jungen Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs, der JSG Balingen-Weilstetten, beziehungsweise aus unserem Nachwuchskader einen Vertrag für die Bundesligamannschaft unterzeichnen darf“, teilte der Balinger Geschäftsführer heute Vormittag mit. Gemeint ist Kreisläufer Bennet Strobel, der seinen ersten Profivertrag bei den Galliern unterzeichnet hat. Ähnlich wie Tobias Heinzelmann und Elias Huber, die beide ihre Verträge bereits im vergangenen Dezember um zwei weitere Jahre verlängert haben, sei Bennet ein herausragendes Beispiel dafür, was beim HBW mit viel Herzblut möglich ist. Schon als Kleinkind habe der heute 18-Jährige davon geträumt, einmal in der Handball-Bundesliga zu spielen, und habe dafür tagtäglich hart gearbeitet.

Ein klanghafter Name

Wenn man in Handballkreisen den Namen Strobel hört, denkt man sofort an die Europameisterschaft 2016 in Polen oder die Olympischen Spiele im gleichen Jahr in Rio de Janeiro. Diese Ereignisse markierten die Höhepunkte von Martin Strobel im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Er, der damals als das „Brain“ der Nationalmannschaft bezeichnet wurde, ist der Onkel von Bennet Strobel. Zudem war Wolfgang Strobel, Bennets Vater, langjähriger Mannschaftskapitän der Gallier. Kein Wunder, dass Handball im Leben von Bennet Strobel eine zentrale Rolle spielt – ihm wurde das Handball-Gen praktisch in die Wiege gelegt.

Kreisläufer ist ein Eigengewächs

Von den Minis bis zur A-Jugend hat Bennet Strobel alle Mannschaften der JSG Balingen-Weilstetten durchlaufen. In jeder dieser Mannschaften entwickelte er sich schnell zu einem Führungsspieler. Nach zahlreichen Einsätzen in verschiedenen Auswahlmannschaften auf Bezirks- und Landesebene sammelt der hochtalentierte Nachwuchsspieler mittlerweile auch Erfahrungen in den Nachwuchsmannschaften des Deutschen Handballbundes. Als Mannschaftskapitän der U18-Nationalmannschaft wurde Strobel zuletzt bei der Europameisterschaft in Montenegro ins All-Star-Team und damit zum besten Kreisläufer des Turniers gewählt. Mittlerweile hat er bereits 40 Jugend-Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Vor etwas mehr als einem Jahr unterschrieb er seinen ersten Vertrag bei den Jung-Galliern und bekam von Bundesliga-Trainer Matthias „Matti“ Flohr im Laufe der aktuellen Saison auch erste Spielanteile in der Zweitligamannschaft. Sein bislang größter Erfolg mit der Bundesligamannschaft war der Sieg im Viertelfinale des DHB-Pokals, der mit dem Einzug ins Final4 in Köln verbunden ist.

Das sagt HBW-Coach Matti Flohr

„Ich freue mich sehr ihn weiter in das Team zu integrieren und auf die Zusammenarbeit mit Bennet“, erklärte der HBW-Coach, dass der junge Kreisläufer zu den Top-Talenten am Kreis und im Innenblock der Abwehr gehört. Durch seine Emotionalität habe er in der laufenden Saison bereits wichtige Impulse für die Mannschaft setzen können.

Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

„Damit geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung“, strahlte Strobel nach der Vertragsunterzeichnung. Er freue sich auf die neue Herausforderung. Schon als kleines Kind sei er immer in der Halle gewesen, und sobald das Spiel der „Großen“ vorbei gewesen sei, sei er zusammen mit seinem Bruder und seinen Kumpels aufs Feld gerannt. „Wir haben buchstäblich das Harz vom Boden gekratzt und Handball gespielt, bis das Licht ausging“, erinnert sich der 18-Jährige gerne an seine Kindheit, die er größtenteils in Handballhallen verbracht hat. Er habe in der JSG Balingen-Weilstetten und auch bei den Jung-Galliern eine gute Ausbildung in seiner Heimat genossen, was ihm auf seinem bisherigen Weg unheimlich viel geholfen habe. „Dafür bin ich sehr dankbar und schaue mit viel Zuversicht nach vorne. Ich bin bereit, mit dem HBW meine nächsten Entwicklungsschritte zu gehen“, freut sich der Youngster auf die kommenden zwei Jahre im Trikot der Gallier.