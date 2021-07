1 Die 77 Absolventen des Realschulzuges an der Eyachtalschule mit ihren Klassenlehrern und Schulrektor Bernd Heiner (links außen mittlere Reihe).Foto: Weber Foto: Schwarzwälder Bote

Bildung: 77 Absolventen der Eyachtalschule Haigerloch erhalten ihre Abschlusszeugnisse

Haigerloch. Auf ein besonderes Abschlussjahr blickte Schulleiter Bernd Heiner bei der Entlassfeier von 77 Realschülern und -schülerinnen zurück. Die drei Klassen des Reaschulzuges an der Eyachtalschule feierten ihren Abschluss in der Haigerlocher Witthauhalle.

Angelehnt an Tim Bendzkos Lied "Hoch", das zu Beginn der Verabschiedungsfeier eingespielt wurde, sprach der Schulleiter von hohen Hürden, die die Schüler durch die Corona-Bedingungen überwinden mussten. Ständig habe man das Gefühl gehabt, im falschen Film zu sein. Die Abschlussschüler, so Heiner, seien aber auf jeden Fall die Starbesetzung in diesem Film gewesen.

Der erfolgreiche Schulabschluss habe oberste Priorität gehabt, und so durften die Zehntklässler zum Unterricht in die Schule, während die anderen im Homeschooling waren.

Er hoffe, meinte Heiner augenzwinkernd, dass die Schüler dies auch als Vorteil gesehen hätten. Dieses wunderbare Gefühl der eigenen Wichtigkeit sollten die Schüler nun Heiners Meinung nach ruhig mit in ihr weiteres Leben nehmen. Die Anforderungen seien teils hoch gewesen, aber die Schüler hätten sie trotz gelegentlicher Zweifel und eigener Unzulänglichkeiten geschafft und könnten jetzt das nächste Level kaum erwarten, ganz gleich, ob es in die Ausbildung, auf eine weiterführende Schule oder ins Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) gehe: Hier werde sich auszahlen, dass die Schüler krisen- und hürdenerprobt seien.

Schulleiter Bernd Heiner dankte den Lehrern und Eltern, Familien und Freunden für ihren Einsatz bei diesem besonderen Hürdenlauf Realschulabschluss 2021. Der Notendurchschnitt nach Abschluss der schriftlichen und mündlichen Prüfungen lag übrigens bei 2,5. Die Klassenlehrer Hans Poziemski, Meike Murek und Peter Merz übergaben die Zeugnisse, Preise und Belobigungen (siehe Info-Rubrik). Grußworte sprachen auch Bürgermeister Heinrich Götz und für den Elternbeirat Margit Taschus.