Ein Jahr vor der Bundestagswahl: Lahrer Abgeordnete nennen größte Probleme im Land

Vorausgesetzt die Regierung hält noch so lange durch, wird in einem Jahr – am 28. September 2025 – der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Aus diesem Anlass hat unsere Redaktion die Abgeordneten des Wahlkreises Emmendingen/Lahr gefragt, welche Probleme die Bürger gelöst sehen wollen.