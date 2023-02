1 In der Ukraine wird der Lastwagen der entladen. Etwa 1800 Bananenkartons können auf ein Mal transportiert werden. Foto: Brücke der Hoffnung

Seit 1977 arbeitet die Hilfsorganisation Brücke der Hoffnung in der Ukraine – schon seit Jahrzehnten auch mit Hilfsgütern aus der Bergstadt. Mit dem russischen Angriff änderte sich vieles. Leiter Burkhard Rudat blickt auf ein Jahr Krieg in der Ukraine zurück.









Am Morgen des 24. Februars 2022 war in der Ukraine nichts mehr wie zuvor. „Die Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen, haben von ihren Nachbar oder Angehörigen erfahren, was passiert ist. Überall in den Städten heulten die Sirenen. Und schon bald bildeten sich vor Lebensmittelgeschäften, Tankstellen und Banken lange Schlangen. Alle waren in Panik.“