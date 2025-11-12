Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz: So viele Lahrer haben bislang ihren Geschlechtseintrag ändern lassen

Das Selbstbestimmungsgesetz erleichtert es Menschen, Geschlechtseintrag und Vornamen zu wechseln. Davon haben auch in Lahr einige Personen Gebrauch gemacht.
Zum 1. November 2024 ist das Transsexuellengesetz durch das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) ersetzt worden. Es heißt so, da eine Person nun selbst entscheiden kann, welcher Geschlechtseintrag für sie der richtige ist. Davor mussten Menschen, die ihr Geschlecht ändern wollten, zwei psychiatrische Gutachten einholen und die Entscheidung eines Gerichts abwarten. Das Verfahren war mit intimen Fragen und hohen Kosten verbunden. Nun reicht eine Selbstauskunft beim örtlichen Standesamt aus, um Vornamen und Personenstand zu ändern.