Ein Jahr ohne Fasnet Rottweiler Volkskundler über Chancen für Tradition

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

In den beiden Weltkriegen fiel die Fasnet komplett aus und auch jeweils noch im Folgejahr: Also keine Fasnet von 1915 bis 1919 und auch keine von 1940 bis 1946. Was viele gar nicht wissen: Als Otto Wolf 1919 den Text zum Narrenmarsch geschrieben hat, geschah dies in einem Jahr ohne Fasnet. Das erklärt auch manche emotionalen Stellen im Text.

Nach dem Ersten Weltkrieg gingen die Verbote der Fasnet in Württemberg und Baden übrigens wegen der politisch unsicheren Zeiten noch weiter, wobei man sich in Rottweil oder auch in Elzach allerdings darum nicht kümmerte – in Rottweil mit der Folge eines denkwürdigen Gerichtsprozesses anno 1920. Erst 1925 wurde das offizielle Verbot der Fasnet von Stuttgart und Karlsruhe aus aufgehoben. Man muss sich das mal vorstellen: 1925 gab es zehnjährige Kinder, die bis dahin noch nie eine richtige Fasnet erlebt hatten. Und in jüngerer Zeit ist auch der Fasnetsausfall 1991 wegen des Golfkriegs nicht zu vergessen.

Wie war es mit der Fastnacht in Seuchenzeiten?

Wenn in früheren Jahrhunderten die Pest wütete, dachte natürlich kein Mensch an Fasnet. Im 19. Jahrhundert war die Pest besiegt. Dafür aber wurde jetzt die Cholera zu einer Gefahr für öffentliches Feiern, in München fiel deswegen sogar auch mal das Oktoberfest aus.

Die größte Pandemie im 20. Jahrhundert war dann die Spanische Grippe. Aber weil die 1918/19 grassierte, wo die Fasnet kriegsbedingt sowieso ruhte, spielte das für die Narren keine Rolle. Häufiger als wegen Seuchen freilich fiel die Fasnet immer wieder wegen Kriegen aus. So etwa während der napoleonischen Kriege an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, und dann – für Rottweil interessant – auch wegen des 1870er-Kriegs. Obwohl dieser Krieg bereits im Januar 1871 zu Ende war, wollte im Februar noch niemand Fasnet machen. Da stellten sich in Rottweil die Narren wenigstens zu einem Gruppenfoto hinter dem Schwarzen Tor auf, und so entstand die bekannte "Narrentafel", eine der ältesten Fotografien der Rottweiler Fasnet überhaupt – mit vielen Larven übrigens, die heute noch laufen.

Vielfach ist in den vergangenen Wochen der Satz gefallen: "Eine Tradition kann man nicht absagen". Wie sehen Sie das in der derzeitigen Lage und generell?

Traditionen sind viel zu tief in unserem kulturellen Gedächtnis verankert, als dass sie durch eine einjährige Pause Schaden nehmen könnten. Da hat die Fasnet schon viel längere Unterbrechungen erlebt, aus denen sie später gestärkt und mit neuem Glanz herausgekommen ist.

Der zweifellos schmerzliche Verzicht auf die Straßen- und Wirtshausfasnet 2021 ist einfach ein Gebot der Vernunft und der Verantwortung jedes einzelnen. Mit dem Coronavirus lässt sich nun mal nicht spaßen. Und wenn, wie aktuell zu beobachten, eine einfache Wandergruppe in Mühlheim/Donau, die sich nicht an die Regeln gehalten hat, Ausgangspunkt für 25 Neuinfektionen geworden ist, die ihrerseits wieder gestreut haben und jetzt die Inzidenzwerte eines ganzen Landkreises erneut auf über 100 treiben, dann ist absolut klar, dass da eine normale Fasnet mit großen Menschenansammlungen zur Katastrophe werden könnte.

Die oberste Maxime unserer Fasnet heißt "Jedem zur Freud und niemand zum Leid" – und echte Narren, denen es wirklich um das Wohl ihrer Mitmenschen und nicht um egoistische Selbstinszenierung geht, werden sich daran auch halten.

Viele Ideen gibt es mittlerweile für die Alternativfastnacht in diesem Jahr. Welche Rolle spielen sie für die Tradition?

Also, seien wir ehrlich: Eine wirkliche Alternative zur Fasnet gibt es nicht. Für das Gänsehautgefühl beim 8-Uhr-Schlag vom Schwarzen Tor und für das grandiose Bild der Narrensprünge gibt es keinen Ersatz. Das ist traurig, aber wahr. Dennoch sind in diesem merkwürdigen Jahr 2021 schon jetzt im virtuellen Bereich viele höchst kreative Kleinformate zur Fasnet entstanden, die zwar die echte Fasnet nicht ersetzen können, aber doch Fasnetsgefühl auf verschiedenste Weise vermitteln. Den Anfang in Rottweil hat die Altstädter Kabiszunft mit einem originellen Video schon an Dreikönig gemacht. In Überlingen gibt es ein optisch sehr eindrucksvolles Video des dortigen Narrenmarsches in Moll, und ein absolutes Highlight auch aus dem Viererbund ist ein Video der Schantlekapelle Oberndorf, das am Ende in einem angeblichen Besuch der Kapelle beim emeritierten Papst in Rom gipfelt – das Ganze allein stimmenimitatorisch eine Glanzleistung. Und da wird noch manches Originelle kommen. Wer sich im Internet auch mal in anderen Regionen und Ländern umschaut, im Rheinland, in Belgien, Frankreich oder der Schweiz, der findet solche Beiträge zur Fastnacht 2021 en masse – alle höchst unterhaltsam.

Glauben Sie, dass sich Karneval, Fastnacht und Co. durch die Pandemie verändern werden?

Fasnetsausfälle haben auch immer Impulse gegeben. Die Folge des Ausfalls von 1991 war zum Beispiel ab 1992 die verstärkte Wahrnehmung der schwäbisch-alemannischen Fasnet durch das Fernsehen, an der ich ja selber beteiligt war.

Heute sind die "Närrischen Wochen" in Normaljahren – und selbst auch 2021 – eine wichtige Programmfacette des SWR. Und noch etwas: Durch die derzeit leider notwendige Verlagerung der Fasnet auf virtuelle Formate entfalten nun erstmals auch junge und ganz junge Leute, eben die digital natives, mit ihrer Internetkompetenz eine fastnächtliche Kreativität, die es so noch nie gegeben hat.

Viele kritisieren bereits seit längerem das "schneller, weiter, höher" bei der Fasnet, was in Rottweil insbesondere Zuschauer- und Kleidlezahlen anbelangt.

In der Rottweiler Fasnet zeichnet sich in den letzten Jahren zunehmend die Entwicklung ab: Immer mehr Narren, immer weniger Zuschauer – eine Schere, die nicht gut ist. Auch wird der Narrensprung immer bunter: Die früher dominierenden Weißnarren Biss und Gschell geraten gegenüber den vielen Federehannes, Fransenkleidle und Schantle mehr und mehr ins Hintertreffen. Dadurch verändert sich das Bild leider nachhaltig. Vom richtigen Jucken ganz zu schweigen.

Wenn man einmal alte Filme anschaut und dort das akkurate Jucken der Narren mit dem heutigen Jogging-Schüttelschritt vieler Kleidlesträger vergleicht, die von überall herkommen, bloß nicht von Rottweil, blutet einem das Herz.

Vielleicht hilft die Zwangsabstinenz dieses Jahres auch, über solche Dinge einmal nachzudenken und ab 2022 wieder mit neuem Schwung echte Fasnet nach alter Tradition zu machen. Zumindest beim Jucken täte dem Narrensprung wieder etwas mehr Dynamik gut.

Wie ist für Werner Mezger ein Jahr ohne Fasnet?

Als Rottweiler Narr sind diese Tage für mich natürlich in erster Linie traurig und voller Wehmut. Als Wissenschaftler aber sind sie für mich auch spannend, vor allem, wenn man einmal im Internet europaweit schaut, was sich die Narren anstelle des üblichen Feierns dennoch einfallen lassen. Da wird es noch manche Überraschung geben.

Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass wir in Rottweil selbst in der tristen Situation des Coronajahres 2021 nicht auf die Klänge des Narrenmarsches werden verzichten müssen. Zumindest munkelt man, dass sich da gerade ein digitaler Klangkörper aufbaut, wie man ihn in echt noch nie gesehen und gehört hat. Insofern also doch ein verhaltenes Hu-hu-hu.