Ein Jahr nach Katastrophe: Trauerfeier am Jahrestag der Flutkatastrophe von Valencia

Bei einer Trauerfeier in Valencia gedachten Hunderte der 237 Flutopfer. König Felipe VI. sprach von «immensem Schmerz» – die Kritik an der Regionalregierung hält an.
Valencia - Hunderte Angehörige und Vertreter der spanischen Staatsspitze sowie der Regionalregierung haben am ersten Jahrestag der Flutkatastrophe von Valencia bei einer offiziellen Trauerfeier der insgesamt 237 Todesopfer gedacht. "Wir empfinden immer noch einen immensen Schmerz", sagte König Felipe VI. bei der Zeremonie im Wissenschaftsmuseum von Valencia. Worte seien nicht ausreichend, um die Gefühle auszudrücken, aber er hoffe, mit ihnen ein wenig Trost spenden zu können.