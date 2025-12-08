Ein Jahr nach Dreifach-Suizid: Teilrückbau des Pforzheimer Aussichtsturms beendet – Teile werden untersucht

Von 40 auf 15 Meter – inzwischen ist der Teilrückbau des Pforzheimer Turms „Hohe Warte“ abgeschlossen. Seit dem Suizid von drei Mädchen ist er gesperrt. Jetzt wird das Holz untersucht.
Der Pforzheimer Aussichtsturm „Hohe Warte“ misst nur noch 15 Meter: Vor genau einer Woche hat der Teilrückbau des zuvor rund 40 Meter hohen Bauwerks gestartet, mittlerweile sind die Arbeiten beendet. „Bereits am vergangenen Donnerstag, früher als geplant“, berichtet ein Sprecher der Stadt Pforzheim unserer Redaktion: „Jetzt geht es mit der Untersuchung der Holzbauteile weiter.“ Die Ergebnisse der Untersuchung sollen dann voraussichtlich im Frühjahr 2026 vorliegen.