Ein Jahr nach dem Brand: Wie geht es mit der Neuapostolischen Kirche in Sigmarswangen weiter?

So sah der Altarraum kurz nach dem Brand aus. (Archivbild)

Ein zerstörter Altarraum, bestialischer Gestank und Ruß in allen Ritzen – dieses Bild bot sich direkt nach dem Brand der Neuapostolischen Kirche in Sigmarswangen. Wir sind ein Jahr nach dem Brand wieder vor Ort. Was ist seitdem geschehen? Und wie geht es weiter?









Das Erste, was einem bei Betreten der Neuapostolischen Kirche in Sigmarswangen ein Jahr nach dem Brand auffällt, ist der Geruch nach Rauch. „Der hat sich auch hier unten richtig in die Poren gesetzt“, sagt Hartmut Schumann, der die Neuapostolische Gemeinde in Sigmarswangen seit mehr als 20 Jahren leitet. Dabei ist der Brand Mitte Dezember 2022 im Obergeschoss ausgebrochen.