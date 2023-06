Die Fertighauswelt-Schwarzwald ist seit einem Jahr in Grafenhausen. Nun scheint klar: Die Fertigbaufirmen haben den richtigen Standort für ihre Musterhäuser gewählt.

Mit der „Fertighauswelt Schwarzwald“ ist auf 17 000 Quadratmetern Geländefläche in Kappel-Grafenhausen quasi ein kleiner neue Ortsteil entstanden. Seit nun einem Jahr können sich Bauwillige am östlichen Ortsrand Grafenhausens dort insgesamt 14 Muster-Fertighäuser in Holzbauweise samt Beratung gründlich ansehen.

Beim Pressetermin wurde jetzt von Christoph Windscheif, Ausstellungsleiter des Bundesverbands Deutscher Fertigbau, aus Bad Honnef eine erste Erfolgsbilanz gezogen. Dieser Bund betreibt bundesweit bereits ähnliche Fertigbauwelten in Hannover, Köln, Wuppertal, Nürnberg und Günzburg für Holzbau-Musterhäuser seiner Mitgliedsfirmen. Vor einem Jahr kam Grafenhausen als sechster Standort dazu.

Warum findet sich das „Dörflein“, nun in der bundesweiten Reihe zumeist größer Städte wieder? Ganz einfach: In Sichtweite der Bundesautobahn A 5 samt direktem Anschluss sei dort ein besonderer Werbeeffekt zu erwarten gewesen, so Windscheif.

20 Prozent der Besucher schauen spontan vorbei

Seit April 2022 sind am Grafenhausener Ortsrand schon rund 23 500 interessierte Hausbesichtiger zu verzeichnen gewesen, darunter geschätzt 20 Prozent „Spontankunden“. Die passieren nämlich die Autobahnachse Karlsruhe-Basel nicht nur nur wegen des Europa-Parks, sondern nehmen auf ihrer Fahrt auch das nun bundesweit sechste sichtbar schmucke Fertighausgelände optisch wahr. Windscheif gibt gerne zu: Der Grundstückserwerb sei zwar „nicht so ganz billig“ gewesen, habe sich jedoch schon nach dem erstem Praxis-Jahr als Standort-Glückstreffer erwiesen – zumal im bislang noch vernachlässigten Süden und am Rande des Schwarzwalds auch manche Bauinteressenten aus benachbartem Elsass und der Schweiz vorbei kommen.

Gelände ist schön gestaltet

Windscheif freut sich, für den Bundesverband mit Grafenhausen einen gefragten neuen Standort für Bauinteressenten gefunden zu haben. Nicht minder der Bad Honnefer Verbandsgeschäftsführer Achim Hannott, der ebenfalls zum Pressetermin angereist. Er bestätigte: „Grafenhausen war für uns eine sehr, sehr gute Standort-Wahl.“

Diverse Holzhaus-Fertiganbieter etwa aus Simmern, Linx, Erkheim, Frankenberg oder Hohenstein beraten zu bestimmten Zeiten interessierte Kaufkundschaft in Grafenhausen. Das kleine Gelände ist schönen Musterhäusern dennoch nicht eng zugestellt. Im sorgsam grünen Ausstellungszentrum befindet sich auch ein ansprechender Kinderspielplatz, dieser wird von Kindern gerne genutzt, während sich die Eltern in Ruhe die verschiedenen Häuser ansehen können.

Für ein Kinderprogramm war ebenfalls gesorgt

Am vorigen Sonntag wurde drum auch mit eigenem Kinderprogramm von Natascha, „Adis Currywürsten“ und „Don Peppinos“ Eis für entsprechende Entspannung gesorgt. Anlässlich des einjährigen Bestehens des Standorts, hatten die Besucher freien Eintritt auf das Gelände. Schließlich hielt nachmittags die Kinzigtäler BUND-Vorsitzende Angelika Kalmbach-Ruf zwei Vorträge über Pflanzen. Etwa über wassersparende und hitzeresistente Pflanzen, die nicht teuer sein müssen. Diese sind auch über Tauschbörsen zu erlangen. So könne viel Geld gespart werden.

14 Musterhäuser warten

Die Besucher können in der Fertighauswelt in Kappel-Grafenhausen 14 Musterhäuser anschauen. Die Fertighauswelt ist immer von mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene und sechs Euro für Familien. Tickets für die Besichtigung und individuelle Beratungstermine können online unter www.fertighauswelt.de gebucht werden.