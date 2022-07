3 Auch in der Horber Gegend wurde kräftig mit angepackt, um den Menschen im Ahrtal zu helfen. Foto: Helfer-Team

Vor einem Jahr, in der Nacht vom 14. und 15. Juli 2021, wurde das Ahrtal von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Und noch immer ist viel Aufbauarbeit zu leisten.















Horb/Kreis Freudenstadt - Im Landkreis Ahrweiler hinterließ das Hochwasser der Ahr eine Spur der Zerstörung. Im Kreis wurden 62 Brücken zerstört und weitere 13 schwer beschädigt. Auf der Ahrtalbahn wurden mindestens sieben Eisenbahnbrücken und rund 20 Kilometer Gleis durch Über- und Unterspülungen zerstört. 55 Kindertagesstätten und 29 Schulen erlitten Beschädigungen durch das Hochwasser.

In der Stadt Sinzig starben zwölf Bewohner der Behinderteneinrichtung "Lebenshilfe-Haus". Mehr als 330 Menschen konnten mit Hubschraubern von Dächern und Bäumen gerettet werden, 134 Menschen überlebten die Katastrophe nicht.

Es gibt noch viel Aufbauarbeit zu leisten

Der Wiederaufbau kostet alle Betroffenen viel Kraft. Das Ahrtal erlebte eine riesige Welle der Hilfe und Unterstützung. Es gab auch freiwillige Helfer aus dem Landkreis Freudenstadt und darüber hinaus.

Mareike Schmid, Anja Seeger und Florian Gugel gehören zu denjenigen Personen, die mehrmals in das Katastrophengebiet gereist sind und eine Vielzahl an weiteren Helfern um sich scharen konnten. Zuletzt reiste das Trio mit weiteren 74 Personen im März diesen Jahres in das Ahrtal – inklusive eines mit Spenden voll beladenen Lkw’s (15 Tonnen).

In Schmid war der Drang zum Helfen schnell geweckt, als die verstörenden Bilder vor einem Jahr durch sämtliche Medien gingen. Zusammen mit ihrem Freund Julian Beiter war sie fortan öfters im Ahrtal, organisierte beispielsweise Heu und eine große Brennholzsammlung, als der Winter allmählich vor der Türe stand. Durch Letzteres konnte die Bittelbronnerin auch weitere Kontakte in Dießen knüpfen.

Szenen wie in einem absurden Film

Im November waren Gugel und Seeger mit von der Partie, welche mit Handwerkern eines Sanitärbetriebs in das Ahrtal reisten. Knapp 30 Helfer fuhren mit ihren privaten Pkw’s hinterher. "Die Uhren ticken dort anders. Sieben Tage die Woche nur schaffen, Schlamm, Dreck, Schimmel und Ölgeruch. Die Leute haben vor allem Redebedarf", weiß Gugel mittlerweile. Tatkräftig wollte er sich mit seinem Team sofort in die Arbeit stürzen, als die Betroffenen zuerst einen Kaffee anbieten. "Dann erzählten sie die Geschichte des Hauses, wie hoch das Wasser stand, wer gestorben ist, oder wen die Wassermassen mitgerissen haben."

Die Menschen im Ahrtal sind traumatisiert und schwer ausgelaugt von den Strapazen, wie auch Schmid weiß. "Die Bauherren bestimmen das Tempo", verdeutlicht Schmid und betont: "Es ist wichtig, die Helfer darauf vorzubereiten." Vor allem die Männer im Ahrtal seien am Ende ihrer Kräfte.

Es sind Szenen wie in einem absurden Film, welche die Helfer zum Teil miterlebten: von Verfolgungsjagden gegen dreiste Plünderer bis hin zu den tragischen Geschichten der Betroffenen und deren kräftezehrenden Kampf gegen die Windmühlen der Bürokratie und Finanzwirtschaft.

Bürokratie legt Opfern zusätzliche Stein in den Weg

"Klar, können die Opfer Anträge stellen, aber wie? Ohne Personalausweis, Geburtsurkunde und Computer?", will Gugel wissen. "Der Staat ist viel zu weit weg von dem Leid der Betroffenen. Es ist wichtig, dass jetzt Gelder fließen", findet Schmid. Viele der Flutopfer wundern sich bis heute, wo die vielen Millionen an gesammelten Spendengeldern und die vom Bund versprochenen 30 Milliarden Euro zur mittel- und langfristigen Unterstützung für den Wiederaufbau verschwunden oder geflossen sind.

Zurück bleibt eine zerstörte Region, die einem Kriegsgebiet gleicht. Auch vom Frühlingsbeginn war nicht viel in dem eigentlichen Touristengebiet zu spüren. "Man hört keine Vögel zwitschern. Es gibt aber auch keine Bäume mehr, auf denen sie ihre Nester bauen könnten", schildert Schmid ihre Eindrücke. Die Böden sind stark kontaminiert, die letzte Rasenaussaat verrottete kurz nach dem Aufgehen. Und dennoch, für die Menschen im Ahrtal ist Aufgeben keine Option.

Firmen aus der Horber Gegend bieten Unterstützung an

Neben gewaltigen Anstrengungen und hohen Investitionen bedarf es jedoch weiterhin der Hilfe freiwilliger Helfer vor Ort und von Sponsoren, um die Menschen zu unterstützen. Dank der Hilfe von Sponsoren aus der Region konnten die 77 Helfer mit einer Vielzahl an Materialspenden überhaupt anreisen. Die Firma Vögele stellte einen Reisebus zur Verfügung, während die Firmen Maier Gruppe (Schopfloch), Sanitär Gottfried Braun (Baiersbronn) und Heizungsbau Briegel (Empfingen) weitere Fahrzeuge bereitstellten. Die Firma Lauffer (Horb) stellte einen Lkw zur Verfügung und die Freiwillige Feuerwehr Darmsheim sowie Werkfeuerwehr der Unternehmensgruppe Fischer reisten mit jeweils einem Mannschaftstransportwagen an.

Ebenso mobilisierte Fischer rund 30 Mitarbeiter, welche mitgereist sind. Elektrokabel steuerte die Firma Hans Eisele (Glatten) bei, während der Malerbetrieb J+S Müller (Horb) einen beachtlichen Lagerbestand spendete. Laminat stellte der Globus-Baumarkt (Rottenburg) zur Verfügung, während die Bäckerei Saur (Horb), Metzgerei Meier (Oberiflingen), der Hofladen Maier (Betra) und die Alpirsbacher Brauerei Lebensmittel beisteuerten.

Die Menschen im Ahrtal brauchen weiterhin Hilfe

Die Maier Gruppe stellte Teller und Besteck zur Verfügung und etliche Privatpersonen spendeten Gelder, womit beispielsweise Arbeitskleidung, Waschmaschinen und Küchengeräte finanziert werden konnten. Vor allem mangelt es aber an Baustoffen in der Region. "Die wichtigsten Dinge fehlen. Schrauben, Winkel, WC’s oder Rigips", weiß Gugel.

"Die Menschen im Ahrtal dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Sie brauchen weiterhin Hilfe, wofür sie auch unglaublich dankbar sind", betont Schmid. Die schrecklichen Ereignisse lösten eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft aus. Umso größer ist die Dankbarkeit und Gastfreundschaft, welche die Flutopfer ihren Helfern entgegenbringen. Für sie ist jeder Helfer ein Held und jene Helden braucht das Ahrtal bedauerlicherweise weiterhin.