1 Seit einem Jahr kann die Fertighauswelt in Kappel-Grafenhausen Foto: Ullrich

Die Fertighauswelt in Kappel-Grafenhausen ist am Sonntag vor genau einem Jahr eröffnet worden. Seitdem haben sie 22 000 Gäste besucht – teils von weit her. Angesichts der Krisen, die die Baubranche in dieser Zeit meistern musste, ist Bundes-Ausstellungsleiter Christoph Windscheif zufrieden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf den ersten Blick wirkt der Musterhauspark in Kappel-Grafenhausen wie eine kleine Wohnsiedlung: 14 Fertighäuser sind dort entlang eines Rundwegs angeordnet, sogar einen kleinen Spielplatz gibt es. Seit einem Jahr können sich Besucher dort zu den neuesten Trends in der Fertighausbranche beraten lassen. Christoph Windscheif, Ausstellungsleiter des Bundesverbands Deutscher Fertigbau, zieht Bilanz.

Herr Windscheif, ein Jahr Fertighauswelt in Kappel-Grafenhausen. Wie zufrieden sind Sie?

Sehr zufrieden. Wir haben es zügig geschafft, die Fertighauswelt fertigzustellen, zu eröffnen und in die Bauberatung zu gehen. Es war ein sehr spektakuläres Bild, wie dort an der A 5 ein Einfamilienhaus nach dem anderen hochgezogen wurde. Wir machen unsere Zufriedenheit aber auch an den Besuchern und Ausstellern fest: Viele Menschen, die die Ausstellung besucht haben, waren begeistert und überrascht von ihr.

Christoph Windscheif Foto: Göpfert

Und ist die Fertighauswelt nun fertig?

Nicht ganz, 14 Häuser stehen schon, ein Platz ist noch frei. Der Aussteller für dieses steht jedoch schon fest.

Corona-Nachwehen, Ukrainekrieg, Inflation: Seit die Fertighaus-Welt in Kappel-Grafenhaus steht, ist ja eine Krise der nächsten gefolgt. Macht sich das auch in der Nachfrage bemerkbar?

Wenn man 2019 als letztes Nicht-Coronajahr als Referenzjahr nimmt, hat sich das Bauinteresse seitdem halbiert. Das ist zum einen der Abfolge der genannten Krisen gefordert, zum anderen aber auch dem Förderchaos. Viele waren verunsichert, wollten erst neue Richtlinien abwarten, bevor sie bauen.

Wie viele Menschen haben die Fertighauswelt bislang besucht?

22 000 Besucher, geplant hatten wir 40 000 Besucher. Dass es weniger wurden, hängt mit der aktuellen Krisensituation zusammen. Wir sind aber trotzdem sehr zufrieden. Zumal wir festgestellt haben, dass die Besucher begeistert vom Konzept und der Anlage sind. Wir sind ein häufiges Motiv auf den sozialen Medien und so etwa in diesem einen Jahr schon in zahlreichen Instagram-Stories aufgetaucht.

Was macht den Standort in Kappel-Grafenhausen besonders?

Hier in Kappel-Grafenhausen ist die jüngste Generation von Gebäuden zu sehen, die Zukunft des Bauens. Wir haben uns damals auch bewusst für einen Standort an der A 5 entschieden, so dass man die Häuser von der Autobahn sehen kann. Nicht wenige Besucher kommen spontan hierher, weil sie neugierig sind. Es gibt aber auch die Menschen, die ganz gezielt das allerneueste Haus sehen wollen und für dieses und die entsprechende ausführliche Beratung dazu einen weiten Weg in Kauf nehmen.

Woher kommen die Besucher?

Wir haben in großes Einzugsgebiet. Die Mehrzahl kommt aus der erweiterten Region von Karlsruhe, der Ortenau bis nach Freiburg. Aber auch aus der Schweiz und Frankreich haben wir Kunden.

Und wer besucht die Fertighauswelt?

Menschen, die sich in der Lebensphase befinden, in der man baut. Das sind junge Familien oder aber Angehörige der Generation 50-plus, bei denen die Kinder aus dem Haus sind und bei denen sich dadurch der Wohnbedarf verändert hat. Sie wollen sich dann verkleinern und haben oft Ersparnisse und Eigenkapital. Eines aber ist allen unseren Kunden gemeinsam: Sie sind ökologisch orientiert und technisch interessiert.

Woran machen Sie dieses Umweltbewusstsein fest?

An den Nachfragen, die unsere Kunden stellen. Sie sind sehr an dem Material, das verwendet wird, interessiert. Sie fragen danach, wie viel CO₂ für die Produktion verwendet wurde, wie energieeffizient das Haus ist, welche Möglichkeiten es beim Bauen gibt, um später Energie einzusparen. Zudem planen sie regenerative Energien wie Solarmodule gleich mit ein. Auch die derzeitigen Förderprogramme, die es gibt, orientieren sich an der Energie- und Wärmeeffizienz der Gebäude.

Und die Fertighäuser können dabei punkten?

Ganz deutlich. Zum einen wird für ihren Bau Holz verwendet, was ein nachwachsender Rohstoff ist. Zum anderen ist das serielle Bauen schon in der Produktion ressourcenschonend und energieeffizient. Drittens kann man bei einem Fertighaus sehr gut darstellen, wie hoch der Energiebedarf später sein wird und das Haus dementsprechend ausstatten. Kurz gesagt: In Sachen Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz steht so ein Holz-Fertighaus sehr gut da.

Wie viel muss man denn in ein Fertighaus investieren?

Ich kann Ihnen da wirklich keinen Durchschnittswert nennen, weil die Bandbreite einfach riesig ist. Vom Einsteigerhaus bis zur Luxus-Villa wird hier alles verkauft und nachgefragt. Wir haben in Kappel-Grafenhausen Anbieter von Ausbauhäusern, bei denen die Bauherren viel Eigenleistung miteinbringen können. Am anderen Ende der Skala haben wir designorientierte, hochpreisige Häuser.

Spart man im Vergleich zum konventionellen Haus bei einem Fertighaus Geld?

Für ähnliche Qualität zahlt man einen ähnlichen Preis. Die Haushersteller der Fertighaus-Welt erfüllen allerdings nachweislich den höchsten Qualitätsstandard im Bauwesen.

Und wie schnell ist so ein Fertighaus aufgebaut?

Von der Unterschrift auf dem Vertrag bis zum Termin des Aufbaus dauert es etwa ein Jahr. Aufgebaut ist das Fertighaus dann aber sehr schnell, innerhalb weniger Tage. Und der Innenausbau dauert dann solange, wie er bei einem anderen Einfamilienhaus eben auch dauern würde.

Was wünschen Sie sich zum ersten Geburtstag der Fertighauswelt Kappel-Grafenhausen?

Dass der Marktanteil der Fertighäuser in der Baubranche steigt – und jedes zweite Haus ein Holzfertighaus wird. Dabei ist Baden-Württemberg übrigens Vorreiter. Dort liegt der Fertighausanteil bei 39 Prozent. Zum Vergleich: Bundesweit liegt er bei 23,5 Prozent, in Niedersachsen sogar nur bei zehn Prozent.

Woran liegt die hohe Fertighaus-Quote in Baden-Württemberg – und damit auch in der Ortenau?

Die Menschen in Baden-Württemberg stehen dem Bauen mit Holz positiv gegenüber. Auch die Landesbauordnung ist für den Holzbau günstig, dementsprechend niedrig sind die Hürden für Bauherren.

Haben Sie noch einen zweiten Wunsch?

Verlässliche und ausreichende Förderungen der Politik für nachhaltiges Bauen. Gerade junge Familien brauchen diese, damit sie sich trauen zu bauen.

Zur Fertighauswelt

Die Fertighauswelt in Kappel-Grafenhausen wurde am 23. April 2022 eröffnet. In ihr sind 14 – komplett eingerichtete – Fertighäuser verschiedener Hersteller zu sehen, die auch vor Ort beraten. Wer die Fertighaus-Welt besuchen möchte, kann vorab unter www.fertighauswelt.de ein Ticket kaufen. Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene und sechs Euro für Familien. Kinder bis 18 Jahren sind frei. Die Ausstellung hat mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.