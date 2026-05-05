Ein Jahr Bundesregierung: Merz schließt Minderheitsregierung und Neuwahl aus

1 Der Kanzler macht am Vorabend des ersten Geburtstags der Koalition eine klare Ansage. Foto: Michael Kappeler/dpa Die schwarz-rote Regierung ist in den vergangenen Wochen im Streit versunken. Der Kanzler sieht trotzdem keine Alternative zur Zusammenarbeit mit der SPD.







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Berlin - Am Vorabend des ersten Jahrestags der schwarz-roten Regierung hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) allen Spekulationen über eine Minderheitsregierung oder eine Neuwahl des Bundestags eine klare Absage erteilt. "Ich sage hier sehr klar und deutlich: Eine Minderheitsregierung ist für mich keine Option. Und ich werde sie nicht eingehen. Und ich werde sie nicht auslösen", sagte er auf dem Wirtschaftstag 2026.