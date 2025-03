Ein Institut schlägt Alarm: „Kreis Rottweil rast mit 100 Sachen auf die graue Wohnungsnot zu“

Der Countdown läuft: Bis 2035 gehen die Baby-Boomer in Deutschland in Rente. Für den Landkreis Rottweil bedeutet das, dass in zehn Jahren etwa 7300 Menschen mehr im Ruhestand sein werden als heute – insgesamt rund 36 400. Diese Zahlen gehen aus einer Regional-Untersuchung zum Thema Senioren-Wohnen des Pestel-Instituts hervor.

Die Hauptaussage der Wissenschaftler: Der Landkreis Rottweil ist auf die Anforderungen für das Wohnen der älteren Menschen nicht vorbereitet. Matthias Günther vom Pestel-Institut sagt: „Der Kreis Rottweil rast mit 100 Sachen auf die graue Wohnungsnot zu.“ Es gebe schon heute einen Mangel an altersgerechten Wohnungen, der demografische Wandel werde dieses Problem noch verschärfen, heißt es vom Institut, das die Untersuchung im Auftrag vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) vorgenommen hat.

Bund hat Not bislang ignoriert

Demnach gibt es aktuell etwa 63 100 Haushalte im Kreis – in 35 Prozent davon leben laut Pestel-Institut Senioren. „Bereits heute braucht der Kreis Rottweil rund 5100 Wohnungen für die älteren Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind.“, wird Günther in einer Mitteilung zitiert. Diese gebe der Markt in Rottweil jedoch nicht her. 2045 werde der Kreis sogar für rund 7700 Haushalte Wohnungen benötigen, die zum Leben im Alter passen. Bislang habe der Bund die „graue Wohnungsnot“ jedoch ignoriert, so der Tenor von Pestel-Institut und BDB.

Von der Politik wird daher neben dem Neubau auch eine Sanierungsoffensive im Landkreis gefordert, um mehr Wohnungen seniorengerecht zu gestalten. Adressiert ist diese Forderung vor allem an die Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD aus Baden-Württemberg. „Das Wohnen muss bei den Koalitionsverhandlungen ein absoluter Schwerpunkt sein“, sagt BDB-Präsidentin Katharina Metzger. Eine künftige schwarz-rote Bundesregierung müsse den Wohnungsbau als Motor für die Binnenkonjunktur nutzen.

Auch Familien schätzen Komfort

Denn laut Günther ist der Bedarf in Rottweil eigentlich sogar noch höher, als in der Studie berechnet. Auch Familien würden den Komfort einer Wohnung ohne Schwellen, mit breiten Türen, Fluren und Räumen schätzen, sagt der Ökonom.

Bei Senioren, die zur Miete wohnen, warnt das Pestel-Institut zudem vor Altersarmut. Fördere der Staat den Neubau sowie den altersgerechten Umbau von Wohnungen nicht ausreichend, könnten sich viele Senioren ihre Miete nicht mehr leisten und müssten in ein Seniorenheim umziehen. „Die Kosten für einen Heimplatz stehen auf Dauer in keinem Verhältnis zu dem, was der Staat investieren müsste, um eine altersgerechte Wohnung zu schaffen“, ist Günther überzeugt.