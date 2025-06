1 Yannick Müller (rechts) und Cem Akdeniz (links im Hintergrund) spielen mit A2-Vize SG Riedböhringen/Fützen gegen den A1-Zweiten Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach um den dritten Bezirksliga-Aufstiegsplatz. Foto: Rohde Kaum ist die reguläre Saison mit viel Meisterjubel und enttäuschten Absteigern zu Ende gegangen, gibt es die nächsten Höhepunkte: Die Relegation steht an.







Relegation: In diesem Jahr sind aus dem Bezirk Schwarzwald in vier Spielklassen insgesamt 13 Begegnungen auszutragen. Der FC Pfaffenweiler machte am Sonntag in der Aufstiegsrunde der Landesliga zur Verbandsliga bereits den Auftakt (2:5 gegen Laufenburg).