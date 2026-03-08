Ein Herz für Spezialitätenkaffee: Philipp Wellers Weg führte vom eigenen Café zur eigenen Rösterei in Freiburg

Philip Weller und seine Frau Aurore Ceretta teilen ihre Leidenschaft für Kaffee. Sie haben 2014 das Café Marcel in Freiburg eröffnet. Vier Jahre später folgte die eigene Rösterei.
Bei der Zubereitung des Kaffees wird bei Philipp Weller von Günter Coffee Roasters nichts dem Zufall überlassen: Die Menge des frisch gemahlenen Kaffees wird abgewogen und dann in einen Sandfilter gefüllt und von Hand aufgegossen. „So schmeckt er uns am besten“, sagt Philip Weller, der die Rösterei zusammen mit seiner Frau Aurore Ceretta und seinem Bruder Mats betreibt.