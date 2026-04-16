Ein Hauch von Höhle der Löwen: Wer überzeugt die Jury? Kreative Ideen für das eigene Business

Beim „Start-up BW Young Talents“- Workshop durften die Schüler der Rolf-Benz-Schule Nagold ihre eigene Geschäftsidee einer Jury vorstellen. Welche Idee konnte am meisten überzeugen?
Sich einmal mit einem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen und seine eigene Idee auf den Markt zu bringen, davon träumen viele. Doch was muss bei einem „Start-up“ beachtet werden, und wie präsentiert man seine Idee eigentlich möglichen Investoren? Das konnten die Schüler der Rolf-Benz-SchuleNagold nun praxisnah erfahren.