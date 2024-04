Job-Expedition in Lahr kommt gut an

1 Azul Möhring (roter Pullover) und Nils Liebherr (graues T-Shirt) beim Rundgang durch das Basecamp und die Job-Expedition Foto: Baublies

Der Auftakt der Job-Expedition in der Lahrer Innenstadt am Samstag ist gelungen. Um die Mittagszeit war der Besuch vieler Eltern und einiger Jugendlichen im ehemaligen Schuhhaus Kindle gut. Interessierte können sich hier in den kommenden Wochen über Praktika und Ausbildungsmöglichkeiten informieren.









Acht Betriebe haben sich in dem ehemaligen Geschäft am Rosenbrunnen und gegenüber dem Bistro zum Auftakt am Samstag jugendgerecht vorgestellt. Wahrscheinlich werden nicht alle Besucher die Geräusche eines Dschungels bewusst wahrgenommen haben. Vertreter der acht Betriebe, die zur Almi (Arbeitsgemeinschaft Lahrer mittelständischer Industrieunternehmen) gehören, haben sich beim Auftakt aber viel Mühe gegeben, gerade jüngere Besucher anzusprechen.