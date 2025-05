Kunst von Balinger Schülern hängt überall in der Innenstadt

1 In Form von Fahnen zeigt sich die Innenstadt bunt wie zur Gartenschau. Foto: Eyckeler Vor zwei Jahren durften Balinger Schüler mit eingereichten Kunstwerken die Gartenschau schmücken. Nun hängen die Werke in der Innenstadt.







Ein Hauch Gartenschau kommt wieder zurück nach Balingen und hängt bereits in Form von Fahnen in der gesamten Innenstadt. Niko Skarlatoudis vom Balinger Stadtmarketing hatte die Idee und berichtet, was es mit den 74 Fahnen, die unter anderem über der Friedrichstraße angebracht wurden, auf sich hat.