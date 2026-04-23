Ein halbes Jahr danach: Das ist die Bilanz nach der Schließung der Notfallpraxis Wolfach

Ende Oktober 2025 wurde die Wolfacher Notfallpraxis dichtgemacht – trotz massivem Widerstand. Haben sich die Wogen geglättet? Wie werden die Patienten heute versorgt?

Beim Gespräch mit unserer Redaktion ist Thomas Geppert anzumerken, dass der Stachel noch sitzt. „Natürlich hat es mich geärgert“, sagt der Bürgermeister über die Schließung der Notfallpraxis Ende Oktober 2025. Geppert war der wohl schärfste Kritiker des Entschlusses der Kassenärztliche Vereinigung (KVBW), die Bereitschaftspraxis am Wolfacher Ortenau-Klinikum dichtzumachen. Von einer „massiven Fehlentscheidung, über deren Tragweite sich die Verantwortlichen überhaupt nicht bewusst sind“, hatte er damals gesprochen.

Als Bürgermeister einer Gemeinde im ländlichen Raum müsse man sich „auf die Hinterbeine stellen“, für die Interessen der Kommune und ihrer Bürger einstehen, sagt Geppert heute über seinen Kampf für die Praxis – auch wenn der letztlich vergeblich war. Trotz einer Unterschriftenaktion mit rund 1500 Unterzeichnern, einer Online-Petition mit gut 7700 Teilnehmern und mehreren Fahrten des Rathauschefs nach Stuttgart, um direkte Gespräche mit der KVBW und auf Ministeriumsebene zu führen.

Haben sich Gepperts Sorgen von damals als begründet erweisen? Er hatte eindringlich vor „einem fataler Rückschlag in der ambulanten Bereitschaftsversorgung mit einem breiten Umlandeinzugsgebiet von Triberg über Schramberg, dem Wolftal bis hinab nach Hausach/Haslach und ins Harmersbachtal hinein“ gewarnt, sollte die Wolfacher Praxis dichtgemacht werden.

Kernpunkt von Gepperts Kritik war die Argumentation der KVBW, dass die Patienten aus Wolfach und Umgebung nach der Schließung der dortigen Praxis in 30 bis 45 Minuten die Notfallpraxis in Lahr erreichen – aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung eine zumutbare Entfernung.

„Im Alltag sind solche Annahmen aus dem Blickwinkel der betroffenen Kinzigtäler Bevölkerung aber nicht der reale Erfahrungswert“, hatte Geppert eingewendet. Tatsächlich habe er in den vergangenen sechs Monaten Klagen aus der Bevölkerung über den weiten Anfahrtsweg zur nächsten Notfallpraxis vernommen.

Anders als von der KVBW vorgesehen, würden die Menschen rund um Wolfach, die am Wochenende ärztliche Hilfe benötigen, allerdings nicht nach Lahr, sondern nach Offenburg fahren – die dortige Klinik sei einfacher zu erreichen. Gerade auch für Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind.

Natürlich habe er Stimmen aus der Bevölkerung gehört, dass es keine gute Entscheidung der KVBW gewesen sei, die Wolfacher Bereitschaftspraxis aufzugeben, so Geppert heute. Zumal die Menschen die Praxis als mit dem Klinikum „verzahnt“ betrachteten und sich Sorgen um dessen Fortbestand machen würden. Deshalb müsse das Klinikum „zukunftsfit“ gemacht werden, blickt er voraus.

Die Patientenzahlen der Notaufnahme in Wolfach sind nicht gestiegen

Im Gespräch erneuert Geppert außerdem seine Kritik an der Kommunikation der KVBW, die über die Schließung der Wolfacher Praxis viel zu spät informiert habe. „Der Prozess war nicht sauber“, sagt der Bürgermeister heute.

Aus Sicht des Rathauschefs hat die Entwicklung nach der Schließung der Praxis tatsächlich auch einen positiven Aspekt hervorgebracht. Denn die Patientenzahlen der Notaufnahme am Wolfacher Klinikum seien dadurch nicht gestiegen, hebt er hervor. Die Menschen würden es respektieren, dass die Notaufnahme für lebensbedrohliche Fälle da sei, konstatiert Geppert zufrieden.

Hintergrund: Notfallpraxen sind keine Notaufnahmen, sie sollen sie vielmehr entlasten. Bei einer Notfallpraxis handelt es sich um einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, der immer dann erreichbar ist, wenn normale Praxen nicht geöffnet haben, also an Wochenenden und an Feiertagen.

Eine Notfallpraxis – auch Bereitschaftspraxis genannt – sucht man für akute Beschwerden auf, für die man normalerweise zum Hausarzt gehen würde. Es geht um gesundheitliche Probleme, die nicht lebensbedrohlich sind, aber dennoch dringend Aufmerksamkeit erfordern – etwa hohes Fieber, unstillbares Erbrechen oder eine Blasenentzündung. Notfallpraxen leisten „Überbrückungsbehandlungen“, bis der eigene Haus- oder Facharzt wieder erreichbar ist. Diese Art der ärztlichen Hilfe war in Wolfach sehr gefragt: Die Notfallpraxis hatte von 2022 bis 2024 jeweils rund 2700 bis 2800 registrierte Patienten pro Jahr.

Die Schließung der Wolfacher Praxis war keine singuläre Entscheidung. Denn ab dem 1. April 2025 wurden in Baden-Württemberg schrittweise insgesamt 18 Notfallpraxen aufgegeben. Als Grund hatte die KVBW eine Neustrukturierung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes genannt, da knapp 1.000 Hausarztsitze nicht besetzt seien. Auch wenn die Schließungen nicht nur in Wolfach heftig kritisiert wurden, hielt die KVBW daran fest, versprach aber, dass die ärztliche Versorgung weiterhin gewährleistet sein sollte.

Bei einem Infoabend der KVBW nur zwei Wochen vor dem Aus der Wolfacher Praxis hatte Doris Reinhardt die durchaus undankbare Aufgabe, die Schließung zu verteidigen und die Bürger darüber zu informieren, an welche Stellen sie sich als Patienten ab Anfang November 2025 zu wenden haben, wenn sie am Wochenende oder an Feiertagen gesundheitliche Probleme bekommen. Reinhardt ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Friesenheim und als stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVBW eine zentrale Figur in der medizinischen Selbstverwaltung in Baden-Württemberg.

Wie denkt Reinhardt heute über das Ende der Praxis in Wolfach? „Natürlich ist uns klar, dass wir den Patientinnen und Patienten mit der Schließung etwas zugemutet haben, weil die Wege weiter geworden sind. Doch die weiterhin bestehenden Bereitschaftspraxen in Lahr und Offenburg sind innerhalb von 30 bis 45 Minuten zu erreichen“, sagt sie auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Öffnungszeiten der Notfallpraxis in Lahr wurden ausgeweitet

Die Patienten würden dort gut versorgt, der KVBW seien keine längeren Wartezeiten oder ein besonders hohes Patientenaufkommen gemeldet worden. „Das ist für uns ein Beleg, dass wir richtig entschieden und gehandelt haben“, so Reinhardt.

„Die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienst war ein absolut notwendiger und unumgänglicher Schritt, denn er trägt dazu bei, dass die ambulante Versorgung zu den regulären Sprechstundenzeiten stabilisiert und gestärkt wird“, betont sie.

Die KVBW habe keine Hinweise, dass es aufgrund der Schließung in Wolfach zu Versorgungsproblemen gekommen sei, hebt Reinhardt außerdem hervor. Es würden nun zwar mehr Patienten die Bereitschaftspraxen in Lahr und Offenburg aufsuchen. Das könnte dort aber gut bewerkstelligt werden, da man sich auf zusätzliche Patienten eingestellt habe. „Wir haben in Lahr die Öffnungszeiten von vormals 10 bis 16 Uhr auf 9 bis 19 Uhr erhöht. In Offenburg sind die Öffnungszeiten gleichgeblieben. In beiden Praxen wurden zusätzliche Arztschichten eingeführt, so dass in beiden Praxen die Kapazitäten erhöht wurden“, so Reinhardt.

Darüber hinaus stellt sie erfreut fest, dass die Schließung der Notfallpraxis Wolfach nicht dazu geführt hat, dass sich noch mehr Menschen an die Notaufnahmen in Lahr oder Offenburg wenden, die dort nicht hingehören.

Seit der Schließung der Bereitschaftspraxis in Wolfach sei „eine spürbare Mehrbelastung unserer Versorgungsstrukturen aktuell nicht festzustellen“, heißt es auf Nachfrage auch vom Ortenau-Klinikum. Woraus man allerdings auch den Schluss ziehen könnte, dass manche Menschen aus dem Raum Wolfach mit gesundheitlichen Schwierigkeiten, die bisher die dortige Notfallpraxis aufgesucht hätten, nun nicht wie vorgesehen nach Offenburg oder Lahr fahren. Weil es ihnen zu umständlich ist, sie sich die Anreise wegen ihrer Beschwerden nicht zumuten wollen oder schlicht nicht mobil sind.

Ärztemangel ist groß

In Baden-Württemberg herrscht ein akuter Hausärztemangel, besonders im ländlichen Raum. Mehr als 1.000 Hausarztsitze sind vakant, während eine große Ruhestandswelle von mehr als 3.000 Ärzten über 60 Jahren bevorsteht. Dies führt zu Versorgungslücken, die durch Nachfolgesorgen und zu wenige Neuniederlassungen verschärft werden.

Die selben Ärzte, die die Regelversorgung leisten, werden übrigens auch zum Bereitschaftsdienst in den Notfallpraxen verpflichtet. Die Schließung von Notfallpraxen entlastet somit Ärzte von der Arbeit an Wochenende und Feiertagen.