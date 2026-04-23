Ein halbes Jahr danach: Das ist die Bilanz nach der Schließung der Notfallpraxis Wolfach

Ende Oktober 2025 wurde die Wolfacher Notfallpraxis dichtgemacht – trotz massivem Widerstand. Haben sich die Wogen geglättet? Wie werden die Patienten heute versorgt?
Beim Gespräch mit unserer Redaktion ist Thomas Geppert anzumerken, dass der Stachel noch sitzt. „Natürlich hat es mich geärgert“, sagt der Bürgermeister über die Schließung der Notfallpraxis Ende Oktober 2025. Geppert war der wohl schärfste Kritiker des Entschlusses der Kassenärztliche Vereinigung (KVBW), die Bereitschaftspraxis am Wolfacher Ortenau-Klinikum dichtzumachen. Von einer „massiven Fehlentscheidung, über deren Tragweite sich die Verantwortlichen überhaupt nicht bewusst sind“, hatte er damals gesprochen.