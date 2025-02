„Ein gutes Zubrot“: Rathaus in Jungingen produziert nun Strom – auch für ein Aquarium

1 Die neue Photovoltaik-Anlage der Gemeinde ist auf dem Anbau von Rathaus und Kindergarten installiert. Foto: Gemeinde Jungingen

Auch wenn eine große PV-Anlage auf dem Dach der Junginger Gemeindeverwaltung wohl noch dauern wird, sind nun bereits einige kleinere Paneele im Einsatz. Zudem steht der Infotermin zur Bürgerbeteiligung an der großen Anlage auf dem Feuerwehrhaus fest.









In der Gemeinde tut sich was in Sachen Sonnenenergie: Nachdem bereits das Dach des Feuerwehrhauses vor einigen Wochen mit Photovoltaik (PV)-Paneelen ausgestattet wurde, ist nun auch der Sitz der Gemeindeverwaltung am Zug – wenn auch zuerst mit einer kleineren Anlage. Wie Bürgermeister Oliver Simmendinger auf Rückfrage bestätigt, wurde auf dem Anbau des gemeinsamen Rathaus- und Kindergartengebäudes in Richtung Süden ein Balkonkraftwerk installiert. Es befindet sich auf dem dortigen Flachdach und liefert bereits Strom, der über eine herkömmliche Steckdose eingespeist wird.