Ein großer Tag für die TSG Balingen: Fünf Fragen zum WFV-Pokalfinale

Der Countdown läuft für das große Finale im WFV-Pokal. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengetragen.

Wann starten die Fanbusse?

Wie beim gewonnen Finale 2023 fahren die TSG-Fans wieder mit Bussen gemeinsam auf die Waldau. Sieben bis acht Busse sind geplant. „Zirka 300 bis 350 Fans werden von der Bizerba Arena starten. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr. Dann gibt es ein Come Together mit Snacks und Getränken. Um 11.30 Uhr fahren wir dann nach Stuttgarter“, berichtet TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel.

Was kosten die Tickets?

Für das große Finale im Stuttgarter GAZi-Stadion auf der Waldau zwischen den Kickern von der Eyach und der SG Sonnenhof Großaspach gibt es noch ausreichend Tickets. Ein Stehplatz kostet normal 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Kinder zahlen sechs Euro. Kinder bis 5 Jahre sind frei.

Ein Sitzplatz kostet 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, Kinder zahlen 15 Euro. Insgesamt wird mit rund 3500 Zuschauern gerechnet. Gegen die Stuttgarter Kickers waren 2023 rund 8500 Zuschauer im Stadion. Das Endspiel wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

Was bedeutet es für die TSG die Heimmannschaft zu sein?

Die TSG Balingen wird in Rot spielen. Wie 2023 wird es wieder die „Rote Wand“ in Block B geben. „Wir haben ein Sondertrikot für das Finale. Es wird hoffentlich wieder Gänsehautmomente geben, so wie 2023, als der Mannschaftsbus in Stuttgart angekommen ist und von zahlreichen Fans empfangen wurde. Aktuell läuft ja auch die dreiteilige Doku, die 2023 beim Finale entstanden ist“, erzählt Jonathan Annel.

Was gibt es im WFV-Pokal zu verdienen?

Der unterlegene Finalist kassiert zirka 20.000 Euro plus optionale Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Der Sieger des WFV-Pokals qualifiziert sich für den DFB-Pokal und bekommt die Medienprämie des DFB. Diese beträgt rund 215.000 Euro. „Davon gehen dann Gebühren ab, so wird von dieser Prämie beispielsweise auch der Finalgegner bezahlt“, erklärt Annel.

Welcher Schiedsrichter leitet das WFV-Pokalfinale?

Die Partie wird geleitet von Daniel Leyhr. Für den 37-Jährigen Unparteiischen aus Münsingen wird es die letzte Partie seiner Karriere sein. Er hatte jüngst auch die Oberligapartie der TSG Balingen beim VfR Aalen (0:0) geleitet.