Klinik am Doniswald eröffnet in Königsfeld

2 Große Freude über die Neueröffnung der Klinik Am Doniswald zeigen (von links) Landtagsabgeordnete Martina Braun, Geschäftsführer Ralf Ruchlak, Chefarzt Andreas Leschinger, Chefärztin Andrea Fetzner, Bürgermeister Fritz Link und Landrat Sven Hinterseh. Foto: Hübner

Offiziell eröffnet wurde am Wochenende die Klinik am Doniswald. Angesiedelt im Gebäude der ehemaligen Michael-Balint-Klinik, war deren Schließung ein großes Thema. Die neue Klinik widmet sich ausdrücklich Psychotherapie und Seelsorge.















Link kopiert

Königsfeld - Begrüßt wurden die Gäste von Chefarzt Andreas Leschinger, Chefärztin Andrea Fetzner und Geschäftsführer Ralf Ruchlak. Alle drei hätten mit dem Kopf geschüttelt, hätte man sie vor zwei Jahren gefragt, ob sie eine Klinik eröffnen, so Leschinger. Ruchlak habe die Schließung der Balint-Klinik begleitet und über ein Jahr gebraucht, um diese zu verarbeiten. Leschinger und Fetzner seien in ihrer Klinik in Bad Dürrheim mit Änderungsvorschlägen auf Granit gestoßen.

Behandlungskonzepte gehen vier- bis fünfmal hin und her

Für die Neueröffnung wurden in wenigen Wochen ein Businessplan erstellt, Investoren gefunden, bei Behörden und Kostenträgern 250 bis 300 Seiten an Unterlagen eingereicht und Behandlungskonzepte vier- bis fünfmal hin und her geschickt. Zum Start im März fehlten Handwerker und Material. "Eine ganz große Herausforderung" war das Personal, nicht nur bei Ärzten und Pflege, sondern auch bei Service- und Reinigungskräften. Er sei sehr froh, etwa 75 Mitarbeiter gefunden zu haben. Seit der Öffnung am Freitag, 1. Oktober, wurden knapp 60 Patienten aufgenommen.

Fetzner richtete "einen großen Dank an den Vater im Himmel, der die Idee gab, etwas Neues aufzubauen". In ganz Deutschland sei dafür gebetet worden. Sie dankte auch den Mitarbeitern, von denen einige schon in der Balint-Klinik tätig waren, und vielen Ehrenamtlichen. "Wir waren berührt von der vielen Hilfe, die wir erfahren haben." Unterstützung gab es auch von der Gemeinde, die Firmen waren "pünktlich und zuverlässig". Fetzner beschrieb die Geschichte der Klinik mit einer alten Dame, die nach langer Bettlägerigkeit von ihrer Genesung erzählt.

"Stunden des Leides" wegen Schließung der Balint-Klinik

Als "Stunden des Leides" beschrieb Ruchlak die Schließung der Balint-Klinik. "Der Schmerz der Mitarbeiter saß tief", habe verbunden, aber nicht zu einem Vakuum geführt. Unglaublich sei, welche Kräfte frei geworden seien. Ihm habe sein Glauben geholfen, das Gebet wolle man in der Klinik willkommen heißen. Das damalige Scheitern sei eine Chance, die Energie an Patienten weiterzugeben. Man wolle das Wissen der Mitarbeiter nutzen und bewusst zulassen. "Wir haben bewiesen, dass wir Klinik können." Das Team brauche sich vor keinem Wettbewerber verstecken, Psychosomatik keine Zentralisierung. Ein wichtiger Schritt sei, Krankenhaus zu werden.

Von einem Glücks- und Freudentag und dem Schließen einer schmerzlichen Lücke im Behandlungs- und Reha-Angebot sprach Bürgermeister Fritz Link. Mit vereinten Kräften habe man sein Gewicht in die Waagschale geworfen, damit der Standort nicht untergehe. Menschen wieder zu einem positiven Lebensgefühl zu verhelfen, habe schon die Balint-Klinik hervorragend verstanden. Das wünsche er auch der Klinik am Doniswald, die ganz entscheidende infrastrukturelle Bedeutung habe. Auf die Balint-Klinik entfielen jährlich drei Prozent der Ankünfte, 20 Prozent der Übernachtungen und 25 000 Gäste, "die Heilung und Genesung erfuhren".

Es habe keinen nachvollziehbaren Grund gegeben, die Klinik zu schließen, die den Menschen in den Mittelpunkt und Seelsorge mit ins Spektrum ihres Handelns stellte. Über Parteigrenzen und Verwaltungsebenen hinweg sei man sich einig, dass die 42 Akutbetten wieder herkommen sollen. Er sei überzeugt, gute Argumente zu haben. Als Geschenk brachte Link einen Apfelbaum mit als Symbol für Regionalität, Wachsen und Gedeihen.

Für sie sei es als Landtagsabgeordnete einer der ersten großen Aufträge gewesen, sich für die Balint-Klinik einzusetzen, so Martina Braun. "Wir hatten viel Hoffnung und Zuversicht." Für das damalige Verhalten der "entsprechenden Ebenen" habe sie "wenig Verständnis". Der Neustart habe geklappt, Glaube versetze Berge. Sie wünsche allen Mitarbeitern, dass sie gesegnet seien und ihre Tatkraft umsetzen könnten. Sie hoffe, dass auch die nächste Hürde noch überwunden werde.

Von Frustration und Betroffenheit ob der früheren Geschehnisse sprach Landrat Sven Hinterseh. Er habe die Erwartung an die Politik, dass sie jetzt in die Zukunft schaue. Bürger hätten Bedarf an Therapien im Reha- und Akutbereich. Die Akutbetten zu bekommen, sei zudem wirtschaftlich wichtig. "Was ich tun kann, will ich tun." Im psychotherapeutischen Bereich seien andere Dinge als hochtechnisierte Medizin und größere Einheiten wichtig. Er hoffe, dass die guten Argumente trügen.

Der Künstler Ahmed Amer gestaltete die Fahne der früheren Klinik um, arbeitete einen Psalm, eine offene Hand und eine Taube ein. Die Fahne wurde von Ruchlack und Fetzner per Hebebühne auf das Gebäudedach gebracht, im Beisein vieler Zuschauer und musikalisch umrahmt vom Posaunenchor.